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В Украине могут создать финансовый спецсуд: какие функции на него возложат

В Украине могут создать финансовый спецсуд: какие функции на него возложат
Обновлено 17:28 Сегодня Телеграф

Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко сообщил в интервью Reuters, что Украина и Международный валютный фонд (МВФ) ведут переговоры о создании специального финансового суда. Задачей нового органа станет урегулирование споров между кредиторами и заемщиками для сдерживания роста проблемных неработающих кредитов (NPL). Необходимость появления такого судебного органа проанализировал для "Телеграфа" старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"Создание специального финансового суда для урегулирования споров между кредиторами и заемщиками – мера вынужденная. Она связана с высокой коррумпированностью обычных судов", – отмечает Вадим Иосуб.

По его словам, существуют множество примеров того, как недобросовестные заемщики не хотят возвращать кредиты, или владельцы банков (в том числе, бывшие) вывели активы из подконтрольных банков. А банки не могут вернуть свои средства, обратившись в суды, так как они изыскивают формальные основания стать на сторону недобросовестных заемщиков.

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"Если подобный банк спасает от полного банкротства государство, то страдает, соответственно, не только сам банк, но и бюджет страны и Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Если этот суд будет способствовать возврату в банки похищенных средств, то его создание можно только приветствовать", – говорит аналитик.

Иосуб подчеркивает, что говорить о подобных прецедентах в мировой практике сложно. Создание этого суда отражает исключительно украинскую ситуацию.

Глава НБУ Кирилл Шевченко также считает, что Специализированный суд или палата суда помогут обеспечить лучшую защиту кредиторам, которые порой не в состоянии вернуть свои займы из-за коррупции в судебной системе. НБУ планирует уменьшить долю непогашенных займов с 42% по состоянию на 1 декабря 2020 года до 24% к 2023 году.

Ранее "Телеграф" интересовался, действительно ли МВФ "грабит простых украинцев" и стоит ли Украине брать очередной кредит.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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МВФ, Вадим Иосуб, Специальный финансовый суд.
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