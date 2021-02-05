Доллар и евро заметно упали: курс валют в Украине на 5 февраля

В пятницу, 5 февраля, курс валют в Украине демонстрирует значительное падение доллара и евро - почти и как всю неделю до этого.

Об этом можно судить по данным официального курса, опубликованного на сайте Нацбанка.

Уже несколько дней подряд самые популярные иностранные валюты снижаются в цене в Украине.

Только за последние сутки евро потеряло 18 копеек, а доллар - 11 коп.

Вот сколько стоит валюта по официальному курсу НЬУ на 5 февраля 2021 года:

1 доллар - 27,88 гривен;

1 евро - 33,45 грн;

1 злотый - 7,44 грн;

10 российских рублей - 3,69 грн.

Стоит заметить, что по этому курсу физические лица не могут покупать валюту и в обменниках цены будут отличаться.

Напомним, ранее эксперт назвал "Телеграфу" два сценария, что будет с долларом в 2021 году.