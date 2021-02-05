Доллар и евро заметно упали: курс валют в Украине на 5 февраля

В пятницу, 5 февраля, курс валют в Украине демонстрирует значительное падение доллара и евро - почти и как всю неделю до этого.
Об этом можно судить по данным официального курса, опубликованного на сайте Нацбанка.
Уже несколько дней подряд самые популярные иностранные валюты снижаются в цене в Украине.
Только за последние сутки евро потеряло 18 копеек, а доллар - 11 коп.
Вот сколько стоит валюта по официальному курсу НЬУ на 5 февраля 2021 года:
Стоит заметить, что по этому курсу физические лица не могут покупать валюту и в обменниках цены будут отличаться.
Напомним, ранее эксперт назвал "Телеграфу" два сценария, что будет с долларом в 2021 году.