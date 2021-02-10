Украинцам упростили смену поставщика газа: что кроется за новой "схемой" Нафтогаза

Украинский потребитель больше не должен подтверждать смену газопоставщика. Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) отныне не может требовать от потребителя даже дополнительных документов или справки на этот счет. Упрощение связано с тем, что поставщики газа и УТСЗН при содействии "Группы Нафтогаз" наконец наладили совместную электронную базу данных.

Таким образом, например, уязвимым категориям населения, которые получают льготы и субсидии, станет проще предоставлять информацию в случае изменения компании-продавца голубого топлива. Однако по привычке, когда государство что-то ради комфорта граждан, мы начинаем искать подводные камни и, как правило, находим.

В чем подвох?

В поисках скрытых мотивов "Телеграф" обратился за комментарием к Роману Ницовичу - Директору по исследованиям аналитического центра DiXi Group, занимающейся энергосферой в Украине. Рассказывая об упрощении процедуры, эксперт в первую очередь заметил, что с таким нововведением органы социальной защиты населения должны получать информацию о смене поставщика газа гражданами в автоматическом режиме. Предоставлять такие данные должны сами поставщики без участия потребителей.

"Но в УТСЗН всегда плохо работали совместные базы данных. Например, по переселенцам у управления соцзащиты разных районов одного города разные нормативные акты. Что тогда говорить об автоматизации льготников и субсидиантов?", - задается вопросом эксперт.

По словам Ницовича, действительно, в Минсоцполитики есть база получателей субсидий и льгот. Вопрос в том, насколько там есть возможность открыть доступ к потребителям газа.

Роман Ницович: "Дискуссия об этом идет много лет. Открытие такой информации (конечно, с согласия потребителей, поскольку речь идет о персональных данных) значительно улучшило бы конкуренцию на газовом рынке. Это должно поощрять к более масштабной смены поставщика, чем мы это наблюдали в предыдущем месяце. Но протокол таких данных между поставщиками пока закрыт. Среди этих компаний каждый должен выбрать свою базу потребителей".

Далее следует логическая заинтересованность ...

Почему именно "Нафтогаз" является главным инициатором такого доступа к данным?

По мнению Романа Ницовича, у этой группы достаточно взаимодействий с клиентами. Они знают больше других о распространенных жалобах, проблемах, связанных с изменением поставщика.

Роман Ницович: "Очевидно, что "Группа Нафтогаз" больше заинтересована в том, чтобы завоевать свою нишу на рынке газовых поставок для населения и делает для этого все возможное. У них очень напористая реклама, активная маркетинговая политика. У /Группы есть договоры с такими сетевыми учреждениями как банки. Они уже, по сути, являются агентами "Нафтогаза" для заключения новых договоров".

В принципе, таким нововведением могут воспользоваться и другие поставщики, новые на этом рынке и хотят увеличить свою базу потребителей. Однако, как дальше будет действовать весь механизм новшество - увидим на практике.

В то же время возникает другой интересный вопрос ...

Могут ли такие действия привести к монополии "Группы Нафтогаз"?

Роман Ницович: "О монополии говорить не приходится. "Группа Нафтогаз", конечно, завоевывает большую долю рынка, но не такую высокую, чтобы даже говорить о доминировании. И это на самом деле, в отличие от традиционных газзбытов, которые де-факто являются монопольными. Даже после либерализации рынка такие компании продолжают получать устойчивые позиции на рынке".

Эксперт добавляет, что "Нафтогаз" сейчас активно начал использовать свою функцию как оптового поставщика газа для сбора данных о пользователях.

Есть условия, на которых Группа заключает договоры с газзбытами на продажу газа для нужд населения. Они используют потребность контролировать объемы газа и хотят предотвратить манипуляциям со стороны де-факто монопольных поставщиков. Речь идет о доставке газа по пограничной цене до именно гражданского потребителя. Такой прием "Группа Нафтогаз" использует для того, чтобы получить доступ к данным о людях, потенциальных пользователей компанией.

Роман Ницович: "Нафтогаз сейчас активно собирает информацию о таких потребителях. Таким образом он может создать свою собственную базу абонентов, которым затем компания будет давать выгодные коммерческие предложения. Такая деятельность не запрещена с учетом законодательства о защите персональных данных.

"Нафтогаз" может прислать какое-то выгодное предложение в виде письма на электронную почту, или просто ссылки. Там должно быть предложение о доступе к вашим персональным данным. А соглашаться или отказываться от предоставления информации о себе решать персонально тоже вам.