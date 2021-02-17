Гривна чуть "отыгралась": курс валют в Украине на 17 февраля

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 17 февраля, установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 27.83 гривны за единицу валюты, что на 13 копеек меньше, чем по данным на 16 февраля.

Об этом говорится на сайте регулятора.

На данный момент курс доллара находится немного ниже психологической отметки 28 гривен за доллар.

Что касается официального курса евро, то 17 февраля он равняется 33.77 гривен за единицу валюты. Курс евро упал на 15 копеек по сравнению с курсом НБУ, установленным на вторник, 16 февраля.

Каким был курс валют ранее

16 февраля действовали следующие официальные курсы валют:

Доллар - 27.96 гривен

Евро - 33.92 гривен

15 февраля действовали следующие официальные курсы валют:

Доллар - 27.84 гривен

Евро - 33.68 гривен

12-14 февраля действовали следующие официальные курсы валют:

Доллар - 27.83 гривен

Евро - 33.81 гривен

Как сообщал "Телеграф", год назад 17 февраля 2020 года НБУ установил курс доллара на уровне 24,44 гривны.