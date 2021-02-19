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Доллар упал, а евро замер: курс валют в Украине на 19 февраля

Доллар упал, а евро замер: курс валют в Украине на 19 февраля
00:43 Сегодня Телеграф

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 19 февраля, установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 27.84 гривен за единицу валюты, что на 6 копеек меньше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Доллар на данный момент находится немного ниже психологической отметки 28 гривен за доллар.

В свою очередь, официальный курс евро 19 февраля равняется 33.64 гривен за единицу валюты – столько же сколько и одним банковским днем ранее.

Курс евро и доллара на 19 февраля

Отметим, что эти же курсы будут действовать на выходных, 20-21 февраля.

Каким был курс валют ранее

18 февраля действовали следующие официальные курсы валют:

  • Доллар - 27,90 гривен
  • Евро - 33,64 гривен

17 февраля действовали следующие официальные курсы валют:

  • Доллар - 27.83 гривен
  • Евро - 33.77 гривен

16 февраля действовали следующие официальные курсы валют:

  • Доллар - 27.96 гривен
  • Евро - 33.92 гривен

15 февраля действовали следующие официальные курсы валют:

  • Доллар - 27.84 гривен
  • Евро -  33.68 гривен

12-14 февраля действовали следующие официальные курсы валют:

  • Доллар - 27.83 гривен
  • Евро - 33.81 гривен

Как сообщал "Телеграф", год назад НБУ установил на среду, 19 февраля, курс доллара на уровне 24,44 гривен.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

НБУ, Курс валют, Курс доллара, Курс евро.
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