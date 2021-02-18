Доллар взял реванш, а евро обвалился: курс валют в Украине на 18 февраля

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 18 февраля, установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 27.90 гривен за единицу валюты, что на 7 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
На данный момент доллар находится немного ниже психологической отметки 28 гривны за один доллар.
В свою очередь, официальный курс евро 18 февраля равняется 33.64 гривны за евро. При этом, курс евро упал на 13 копеек.
17 февраля действовали следующие официальные курсы валют:
16 февраля действовали следующие официальные курсы валют:
15 февраля действовали следующие официальные курсы валют:
12-14 февраля действовали следующие официальные курсы валют:
До недавнего времени курсы доллара и евро заметно падали. Например, по данным на 5 февраля евро потеряло 18 копеек, а доллар - 11 коп. И по данным на 8 февраля НБУ укрепил официальный курс гривны к доллару на 12 копеек, установив его на уровне 27,77 гривны. Расти иностранная валюта начала с четверга, 11 февраля.