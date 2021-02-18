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Доллар взял реванш, а евро обвалился: курс валют в Украине на 18 февраля

Доллар взял реванш, а евро обвалился: курс валют в Украине на 18 февраля
01:04 Сегодня Телеграф

Национальный банк Украины  (НБУ) на четверг, 18 февраля, установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 27.90 гривен за единицу валюты, что на 7 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На данный момент доллар находится немного ниже психологической отметки 28 гривны за один доллар.

В свою очередь, официальный курс евро 18 февраля равняется 33.64 гривны за евро. При этом, курс евро упал на 13 копеек.

Курс доллара и евро 18 февраля в Украине

Каким был курс валют ранее

17 февраля действовали следующие официальные курсы валют:

  • Доллар - 27.83 гривен
  • Евро - 33.77 гривен

16 февраля действовали следующие официальные курсы валют:

  • Доллар - 27.96 гривен
  • Евро - 33.92 гривен

15 февраля действовали следующие официальные курсы валют:

  • Доллар - 27.84 гривен
  • Евро -  33.68 гривен

12-14 февраля действовали следующие официальные курсы валют:

  • Доллар - 27.83 гривен
  • Евро - 33.81 гривен

Что было до этого

До недавнего времени курсы доллара и евро заметно падали. Например, по данным на 5 февраля евро потеряло 18 копеек, а доллар - 11 коп. И по данным на 8 февраля НБУ укрепил официальный курс гривны к доллару на 12 копеек, установив его на уровне 27,77 гривны. Расти иностранная валюта начала с четверга, 11 февраля.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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НБУ, Украина, Курс валют, Курс доллара, Курс евро.
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