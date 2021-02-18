Доллар взял реванш, а евро обвалился: курс валют в Украине на 18 февраля

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 18 февраля, установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 27.90 гривен за единицу валюты, что на 7 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На данный момент доллар находится немного ниже психологической отметки 28 гривны за один доллар.

В свою очередь, официальный курс евро 18 февраля равняется 33.64 гривны за евро. При этом, курс евро упал на 13 копеек.

Каким был курс валют ранее

17 февраля действовали следующие официальные курсы валют:

Доллар - 27.83 гривен

Евро - 33.77 гривен

16 февраля действовали следующие официальные курсы валют:

Доллар - 27.96 гривен

Евро - 33.92 гривен

15 февраля действовали следующие официальные курсы валют:

Доллар - 27.84 гривен

Евро - 33.68 гривен

12-14 февраля действовали следующие официальные курсы валют:

Доллар - 27.83 гривен

Евро - 33.81 гривен

Что было до этого

До недавнего времени курсы доллара и евро заметно падали. Например, по данным на 5 февраля евро потеряло 18 копеек, а доллар - 11 коп. И по данным на 8 февраля НБУ укрепил официальный курс гривны к доллару на 12 копеек, установив его на уровне 27,77 гривны. Расти иностранная валюта начала с четверга, 11 февраля.