Хорошая новость для гривны: нацвалюта укрепилась к доллару и евро

Национальный банк (НБУ) укрепил официальный курс гривны к доллару на 12 копеек, установив его на 8 февраля на уровне 27,77 гривны.

Об этом говорится в данных регулятора.

В частности, официальный курс гривны к евро установился на уровне 33,28 грн (на 5 февраля - 33,45 гривны).

Отметим, что:

1 злотый - 7,4 грн; 10 российских рублей - 3,71 грн.

Отметим, что уже несколько дней подряд самые популярные иностранные валюты снижаются в цене в Украине.

Ранее аналитик "Альпари" Максим Пархоменко рассказал, каким и почему может быть курс доллара в этом году.

В свою очередь, главный редактор Ukraine Economic Outlook (независимая группа экономического прогнозирования), преподаватель курса макроэкономики "Бизнес-школы МИМ-Киев" Михаил Кухар в интервью "Телеграфу" говорил о позитиве и негативе корона-кризисного 2020 года, а также порадовал прогнозом на 2021-й.