Кидало то вниз, то вверх: как менялся курс валют в Украине за неделю

С 12 по 21 февраля курс евро и доллар вели себя зигзагообразно и на данный момент установились на средних своих показателях.
"Телеграф" собрал данные по курсу валют, установленного НБУ с 12 по 21 февраля.
Так, больше всего доллар и евро стоили 16 февраля - 27,96 и 33, 92 гривен соответственно.
Доллар - 27.84 гривен
Евро - 33,64 гривен
Доллар - 27,90 гривен
Евро - 33,64 гривен
Доллар - 27.83 гривен
Евро - 33.77 гривен
Доллар - 27.96 гривен
Евро - 33.92 гривен
Доллар - 27.84 гривен
Евро - 33.68 гривен
Доллар - 27.83 гривен
Евро - 33.81 гривен
До недавнего времени курсы доллара и евро заметно падали. Например, по данным на 5 февраля евро потеряло 18 копеек, а доллар - 11 коп. И по данным на 8 февраля НБУ укрепил официальный курс гривны к доллару на 12 копеек, установив его на уровне 27,77 гривны. Расти иностранная валюта начала с четверга, 11 февраля.