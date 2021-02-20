Кидало то вниз, то вверх: как менялся курс валют в Украине за неделю

С 12 по 21 февраля курс евро и доллар вели себя зигзагообразно и на данный момент установились на средних своих показателях.

"Телеграф" собрал данные по курсу валют, установленного НБУ с 12 по 21 февраля.

Так, больше всего доллар и евро стоили 16 февраля - 27,96 и 33, 92 гривен соответственно.

19-21 февраля действовали следующие официальные курсы валют:

Доллар - 27.84 гривен

Евро - 33,64 гривен

18 февраля действовали следующие официальные курсы валют:

Доллар - 27,90 гривен

Евро - 33,64 гривен

17 февраля действовали следующие официальные курсы валют:

Доллар - 27.83 гривен

Евро - 33.77 гривен

16 февраля действовали следующие официальные курсы валют:

Доллар - 27.96 гривен

Евро - 33.92 гривен

15 февраля действовали следующие официальные курсы валют:

Доллар - 27.84 гривен

Евро - 33.68 гривен

12-14 февраля действовали следующие официальные курсы валют:

Доллар - 27.83 гривен

Евро - 33.81 гривен

Что было неделей ранее

До недавнего времени курсы доллара и евро заметно падали. Например, по данным на 5 февраля евро потеряло 18 копеек, а доллар - 11 коп. И по данным на 8 февраля НБУ укрепил официальный курс гривны к доллару на 12 копеек, установив его на уровне 27,77 гривны. Расти иностранная валюта начала с четверга, 11 февраля.