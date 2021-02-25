Доллар и евро резко пошли в рост: курс валют в Украине на 25 февраля

На четверг, 25 февраля, Национальный банк Украины установил курс доллара по отношению к гривне на уровне 27,94 гривен за единицу валюты, что на 5 копеек больше, ем банковским днем ранее.

Об этом можно судить из данных, опубликованных на сайте регулятора.

На данный момент американская валюта находится немного ниже психологической отметки 28 гривен за доллар.

При этом официальный курс евро 25 февраля равняется 33.92 гривен за единицу валюты. По сравнению с предыдущим банковским днем курс евро вырос на 4 копейки.

Курс злотого на 25 февраля установлен на уровне 7,5 гривен, а курс российского рубля – 3,79 гривен.

Что было раньше

24 февраля действовали такие официальные курсы:

Доллар – 27,89 гривен

Евро – 33,88 гривен

23 февраля действовали такие официальные курсы:

Доллар – 27,93 гривен

Евро – 33,88 гривен

22 февраля действовали такие официальные курсы:

Доллар – 27,84 гривен

Евро – 33,77 гривен

21-19 февраля действовали такие официальные курсы:

Доллар – 27,84 гривен

Евро – 33,64 гривен

Как сообщал ранее "Телеграф", всю прошлую неделю курс валют был нестабильным - доллар и евро то падали, то снова поднимались.