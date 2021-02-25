Скачать
Четверг, 25.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Бензин и дизтопливо резко подорожали: почему так происходит
Бензин и дизтопливо резко подорожали: почему так происходит
Байден продолжит дело Трампа: как Россию накажут за отравление Навального
Байден продолжит дело Трампа: как Россию накажут за отравление Навального
В Украине заблокируют ряд телеграм-каналов: обнародован список
В Украине заблокируют ряд телеграм-каналов: обнародован список
"Ман Сити" разбил "Боруссию" М в первом матче Лиги чемпионов (видео)
"Ман Сити" разбил "Боруссию" М в первом матче Лиги чемпионов (видео)

Доллар и евро резко пошли в рост: курс валют в Украине на 25 февраля

Доллар и евро резко пошли в рост: курс валют в Украине на 25 февраля
01:04 Сегодня Телеграф

На четверг, 25 февраля, Национальный банк Украины установил курс доллара по отношению к гривне на уровне 27,94 гривен за единицу валюты, что на 5 копеек больше, ем банковским днем ранее.

Об этом можно судить из данных, опубликованных на сайте регулятора.

На данный момент американская валюта находится немного ниже психологической отметки 28 гривен за доллар.

При этом официальный курс евро 25 февраля равняется 33.92 гривен за единицу валюты. По сравнению с предыдущим банковским днем курс евро вырос на 4 копейки.

Курс злотого на 25 февраля установлен на уровне 7,5 гривен, а курс российского рубля – 3,79 гривен.

Курс доллара и евро в Украине 25 февраля

Курс доллара и евро в Украине 25 февраля

Курс доллара и евро в Украине 25 февраля

Что было раньше

24 февраля действовали такие официальные курсы:

Доллар – 27,89 гривен

Евро – 33,88 гривен

23 февраля действовали такие официальные курсы:

Доллар – 27,93 гривен

Евро – 33,88 гривен

22 февраля действовали такие официальные курсы:

Доллар – 27,84 гривен

Евро – 33,77 гривен

21-19 февраля действовали такие официальные курсы:

Доллар – 27,84 гривен

Евро – 33,64 гривен

Как сообщал ранее "Телеграф", всю прошлую неделю курс валют был нестабильным - доллар и евро то падали, то снова поднимались.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 110

Все по теме:

НБУ, Курс гривны, Курс валют, Курс доллара, Курс евро, курс злотого.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилось фото бойца, который дал отпор пробравшемуся на позиции вооруженному боевику
02 Немецкая компания прекратила финансирование газопровода Путина из-за угрозы новых санкций США
03 "Футболист-гусеница" забил феноменальный гол (видео)
04 Зеленский принял решение по срокам призыва в 2021 году
05 Ребенка высадили из автобуса на морозе: была ли история, из-за которой в соцсетях устроили хайп?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Суд наложил арест на &quot;трубу Медведчука&quot;: что об этом известно
Суд наложил арест на "трубу Медведчука": что об этом известно
Появилось фото бойца, который дал отпор пробравшемуся на позиции вооруженному боевику
Появилось фото бойца, который дал отпор пробравшемуся на позиции вооруженному боевику
Итоги 24 февраля: старт вакцинации от коронавируса в Украине, отсрочка выплат пенсионерам
Итоги 24 февраля: старт вакцинации от коронавируса в Украине, отсрочка выплат пенсионерам
Какой праздник 25 февраля: народные приметы и запреты
Какой праздник 25 февраля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь