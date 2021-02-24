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Доллар скатился, евро завис: курс валют в Украине на 24 февраля

Доллар скатился, евро завис: курс валют в Украине на 24 февраля
00:18 Сегодня Телеграф

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 24 февраля, установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 27,89 гривен за единицу валюты, что на 4 копейки меньше, чем днем ранее.

 Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На данный момент американская валюта находится немного ниже психологической отметки 28 гривен за доллар.

Курс доллара и евро

При этом официальный курс евро 24 февраля равняется 33.88 гривен за единицу валюты. По сравнению с предыдущим банковским днем курс евро остался прежним.

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Что было раньше

23 февраля действовали такие официальные курсы:

Доллар – 27,93 гривен

Евро – 33,88 гривен

22 февраля действовали такие официальные курсы:

Доллар – 27,84 гривен

Евро – 33,77 гривен

19-21 февраля действовали такие официальные курсы:

Доллар – 27,84 гривен

Евро – 33,64 гривен

Как сообщал ранее "Телеграф", всю прошлую неделю курс валют был нестабильным - доллар и евро то падали, то снова поднимались.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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НБУ, Курс валют, Курс доллара, Курс евро.
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