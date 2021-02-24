Доллар скатился, евро завис: курс валют в Украине на 24 февраля

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 24 февраля, установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 27,89 гривен за единицу валюты, что на 4 копейки меньше, чем днем ранее.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На данный момент американская валюта находится немного ниже психологической отметки 28 гривен за доллар.

При этом официальный курс евро 24 февраля равняется 33.88 гривен за единицу валюты. По сравнению с предыдущим банковским днем курс евро остался прежним.

Что было раньше

23 февраля действовали такие официальные курсы:

Доллар – 27,93 гривен

Евро – 33,88 гривен

22 февраля действовали такие официальные курсы:

Доллар – 27,84 гривен

Евро – 33,77 гривен

19-21 февраля действовали такие официальные курсы:

Доллар – 27,84 гривен

Евро – 33,64 гривен

Как сообщал ранее "Телеграф", всю прошлую неделю курс валют был нестабильным - доллар и евро то падали, то снова поднимались.