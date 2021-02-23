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Снова подскочили: курс валют в Украине на 23 февраля

Снова подскочили: курс валют в Украине на 23 февраля
05:34 Сегодня Телеграф

После постоянных скачков курса валют на прошлой неделе, Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 23 февраля, установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 27.93 гривен за единицу валюты.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара вырос на 9 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем и находится немного ниже психологической отметки 28 гривен за доллар.

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В свою очередь, официальный курс евро 23 февраля равняется 33.88 гривен за единицу валюты. То есть курс евро вырос на 11 копеек.

Курс доллара и евро на 23 февраля

Что было раньше

22 февраля действовали такие официальные курсы:

Доллар - 27.84 гривен

Евро - 33.77 гривен

19-21 февраля действовали такие официальные курсы:

Доллар - 27.84 гривен

Евро - 33.64 гривен

До недавнего времени курсы доллара и евро заметно падали. Например, по данным на 5 февраля евро потеряло 18 копеек, а доллар - 11 коп. И по данным на 8 февраля НБУ укрепил официальный курс гривны к доллару на 12 копеек, установив его на уровне 27,77 гривны. Расти иностранная валюта начала с четверга, 11 февраля. Всю следующую неделю курс валют был нестабильным - доллар и евро то падал, то снова поднимался.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

НБУ, Украина, Курс гривны, Курс валют, Курс доллара, Курс евро.
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