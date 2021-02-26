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Доллар "успокоился", евро "рванул" вверх: курс валют в Украине на 26 февраля

Доллар "успокоился", евро "рванул" вверх: курс валют в Украине на 26 февраля
01:07 Сегодня Телеграф

На четверг, 26 февраля, Национальный банк Украины установил курс доллара по отношению к гривне на уровне 27,93 гривен за единицу валюты, что на 1 копейку меньше, чем банковским днем ранее.

Об этом можно судить из данных, опубликованных на сайте регулятора.

На данный момент американская валюта находится немного ниже психологической отметки 28 гривен за доллар.

При этом официальный курс евро 26 февраля равняется 34.1 гривен за единицу валюты. По сравнению с предыдущим банковским днем курс евро вырос на 18 копеек.

Курс злотого на 26 февраля установлен на уровне 7,5 гривен (остался на прежнем уровне), а курс российского рубля – 3,77 гривен (упал в цене на 2 копейки за единицу валюты).

Курс доллара и евро в Украине

Курс доллара и евро в Украине

Курс доллара и евро в Украине

Что было раньше

25 февраля действовали такие официальные курсы:

Доллар - 27,94 гривен

Евро - 33,92 гривен

24 февраля действовали такие официальные курсы:

Доллар – 27,89 гривен

Евро – 33,88 гривен

23 февраля действовали такие официальные курсы:

Доллар – 27,93 гривен

Евро – 33,88 гривен

22 февраля действовали такие официальные курсы:

Доллар – 27,84 гривен

Евро – 33,77 гривен

21-19 февраля действовали такие официальные курсы:

Доллар – 27,84 гривен

Евро – 33,64 гривен

Как сообщал ранее "Телеграф", всю прошлую неделю курс валют был нестабильным - доллар и евро то падали, то снова поднимались.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

НБУ, Курс валют, Курс доллара, Курс евро, курс злотого.
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