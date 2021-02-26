Стало известно, сколько будет стоить доллар в Украине 1 марта

В Национальном банке Украины сообщили сколько будет стоить доллар и евро в понедельник, 1 марта.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Согласно данным, обнародованным на сайте, в понедельник евро опустится с 34,1459 до 33,8449 гривен.
Доллар же подорожает, но несущественно - с 27,9301 до 27,9456 гривен.
Напомним, что 26 февраля, Национальный банк Украины установил курс доллара по отношению к гривне на уровне 27,93 гривен за единицу
25 февраля действовали такие официальные курсы:
24 февраля ситуация выглядела следующим образом:
23 февраля:
22 февраля:
21-19 февраля:
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