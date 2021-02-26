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Стало известно, сколько будет стоить доллар в Украине 1 марта

Стало известно, сколько будет стоить доллар в Украине 1 марта
Обновлено 18:22 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В Национальном банке Украины сообщили сколько будет стоить доллар и евро в понедельник, 1 марта. 

Об этом сообщает пресс-служба регулятора. 

Согласно данным, обнародованным на сайте, в понедельник евро опустится с 34,1459 до 33,8449 гривен. 

Доллар же подорожает, но несущественно - с 27,9301 до 27,9456 гривен. 

Напомним, что 26 февраля, Национальный банк Украины установил курс доллара по отношению к гривне на уровне 27,93 гривен за единицу

25 февраля действовали такие официальные курсы:

  • Доллар - 27,94 гривен
  • Евро - 33,92 гривен

24 февраля ситуация выглядела следующим образом:

  • Доллар – 27,89 гривен
  • Евро – 33,88 гривен

23 февраля:

  • Доллар – 27,93 гривен
  • Евро – 33,88 гривен

22 февраля:

  • Доллар – 27,84 гривен
  • Евро – 33,77 гривен

21-19 февраля:

  • Доллар – 27,84 гривен
  • Евро – 33,64 гривен

Читайте также в материале "Телеграф": Доллар резко подешевеет, но потом "отыграется": что говорит Минфин и независимые эксперты.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Курс валют.
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