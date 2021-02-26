Стало известно, сколько будет стоить доллар в Украине 1 марта

В Национальном банке Украины сообщили сколько будет стоить доллар и евро в понедельник, 1 марта.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно данным, обнародованным на сайте, в понедельник евро опустится с 34,1459 до 33,8449 гривен.

Доллар же подорожает, но несущественно - с 27,9301 до 27,9456 гривен.

Напомним, что 26 февраля, Национальный банк Украины установил курс доллара по отношению к гривне на уровне 27,93 гривен за единицу

25 февраля действовали такие официальные курсы:

Доллар - 27,94 гривен

Евро - 33,92 гривен

24 февраля ситуация выглядела следующим образом:

Доллар – 27,89 гривен

Евро – 33,88 гривен

23 февраля:

Доллар – 27,93 гривен

Евро – 33,88 гривен

22 февраля:

Доллар – 27,84 гривен

Евро – 33,77 гривен

21-19 февраля:

Доллар – 27,84 гривен

Евро – 33,64 гривен

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