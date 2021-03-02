Евро пошел в небольшой "минус", доллар - в приличный "плюс": курс валют в Украине на 2 марта

На вторник, 2 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил курс американского доллара по отношению к гривне на уровне 28 гривен, что на 6 копеек выше, чем днем ранее.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Получается, что доллар достиг психологической отметки в 28 гривен за единицу валюты.

Что касается евро, то по сравнению с понедельником, 1 марта, курс этой иностранной валюты немного пошатнулся в сторону со знаком "минус", потеряв одну копейку в стоимости за единицу валюты.

Что было раньше

1 марта были установлены следующие курсы валют

Доллар – 27,94 гривен

Евро – 33,84 гривен

Подробнее о курсе валют в Украине на ближайшее время, читайте в материале "Телеграфа": Доллар резко подешевеет, но потом "отыграется": что говорит Минфин и независимые эксперты.