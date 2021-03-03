Доллар упал "в пропасть", евро не отстает: курс валют в Украине на 3 марта

На среду, 3 марта, Национальный банк Украины установил курс доллара по отношению к гривне на уровне 27,93 гривен за единицу валюты, что на 7 копеек меньше, чем днем ранее.

Об этом говорится на сайте регулятора.

То есть доллар снова немного поднялся над психологической отметкой в 28 гривен на единицу валюты.

Что касается евро, то он опустился до 33,6 гривен, упав на 1 одну копейку, чем днем ранее.

Что было раньше

1 марта были установлены следующие курсы валют

Доллар – 27,94 гривен

Евро – 33,84 гривен

2 марта были установлены следующие курсы валют

Доллар – 28 гривен

Евро – 33,71 гривен

Подробнее о курсе валют в Украине на ближайшее время, читайте в материале "Телеграфа": Доллар резко подешевеет, но потом "отыграется": что говорит Минфин и независимые эксперты.