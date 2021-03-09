Милованов оценил возможность дефолта в Украине

В объявлении дефолта в Украине нет потребности, поскольку на данный момент ситуация "стабильна", при этом последствия этого процесса только ухудшат ситуацию.

Такое мнение в эфире на канале "Украина 24", озвучил бывший министр экономики Тимофей Милованов.

По его словам, дефолт вызовет ряд последствий, которые плохо скажутся на экономике.

В то же время, экс-министр уверен, что реструктуризация долгов и есть дефолтом.

На данный момент в Украине, со слов Милованова ситуация стабильная и имеющиеся небольшие долги нужно отдавать, при этом привлекать другие на более приемлемых условиях.

Стоит напомнить, что ранее украинский министр финансов Сергей Марченко рассказал, насколько вероятно в Украине объявление дефолта.

В объявлении дефолта в Украине нет потребности, поскольку на данный момент ситуация "стабильна", при этом последствия этого процесса только ухудшат ситуацию.

Такое мнение в эфире на канале "Украина 24", озвучил бывший министр экономики Тимофей Милованов.

По его словам, дефолт вызовет ряд последствий, которые плохо скажутся на экономике.

В то же время, эксминистр уверен, что реструктуризация долгов и есть дефолтом.

На данный момент в Украине, со слов Милованова ситуация стабильная и имеющиеся небольшие долги нужно отдавать, при этом привлекать другие на более приемлемых условиях.

Стоит напомнить, что ранее украинский министр финансов Сергей Марченко рассказал, насколько вероятно в Украине объявление дефолта.