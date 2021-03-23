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Доллар и евро пошли в "минус": курс валют в Украине на 23 марта

Доллар и евро пошли в "минус": курс валют в Украине на 23 марта
05:39 Сегодня Телеграф

На вторник, 23 марта, Национальный банк Украины НБУ установил курс американского доллара на уровне 27,68 гривен за единицу валюты, что на три копейки меньше, чем по данным на понедельник, 22 марта.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Что касается курса евро, то здесь отметка остановилась на цифре 33 гривны за единицу валюты, что на 1 копейку меньше, чем в прошлый банковский день.

В свою очередь, российский рубль остановился на уровне 3,7 гривен за 10 единиц российской валюты, а злотый – на уровне 7,1 гривны.

Курс валют в Украине на 23 марта

Курс валют в Украине на 23 марта

Курс валют в Украине на 23 марта

Как сообщал "Телеграф", ранее у советника Зеленского Олег Устенко заявил, что инфляция выше 7% в Украине обусловлена выходом кризиса мировой экономики. 

Также агентство  S&P Global Ratings дало прогноз по курсу доллара в Украине к концу 2021 года

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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НБУ, Курс валют, Курс доллара, Курс евро.
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