Сколько будем платить за газ в апреле: обнародованы цены

С началом апреля в Украине перестают действовать фиксированные ранее Кабмином цены на газ. При этом газовые компании уже озвучили свои новые цены на услуги.

Об этом 26 марта сообщил Газ Правда.

В то время, когда в Европе и мире значительно возросли цены на газ и нефть в Украине "голубое топливо" подорожало только слегка. 14 поставщиков даже снизили цены на голубое топливо. В то время как 17 компаний подняли тариф выше цены 6,99 грн.

Ряд компаний даже не поменял цену на газ в сравнении с мартом. "Мегаватт" выставил цену в 6,70 грн за кубометр, а поставщики "Эру Людям", "Эру Трейдинг" и "Агросинтез Трейдинг" - 6,75 грн за кубометр.

В свою очередь дороже всего газ стало покупать у "Азовгаза" с его ценой 8,85 грн за кубометр.

Список изменений цен на услуги газоснабжающих компаний:

Фото: gazpravda.com.ua.

Стоит напомнить, что ранее премьер-министр Украины рассказал, как изменится цена на электроэнергию на украинцев с 1 апреля.