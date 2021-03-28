Скачать
Воскресенье, 28.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Я дурак - я выстрелю": стало известно, чего Путин хочет добиться обострением на Донбассе
"Я дурак - я выстрелю": стало известно, чего Путин хочет добиться обострением на Донбассе
Хроники коронавируса в Украине: заболеваемость и смертность снизились на фоне снижения числа тестов и выходных
Хроники коронавируса в Украине: заболеваемость и смертность снизились на фоне снижения числа тестов и выходных
Украина перевела стрелки часов: сколько сейчас времени
Украина перевела стрелки часов: сколько сейчас времени
Морозы останутся, но снега уже не будет: синоптик порадовала прогнозом на апрель
Морозы останутся, но снега уже не будет: синоптик порадовала прогнозом на апрель

Сколько будем платить за газ в апреле: обнародованы цены

Сколько будем платить за газ в апреле: обнародованы цены
10:28 Сегодня Телеграф

С началом апреля в Украине перестают действовать фиксированные ранее Кабмином цены на газ. При этом газовые компании уже озвучили свои новые цены на услуги.

Об этом 26 марта сообщил Газ Правда.

В то время, когда в Европе и мире значительно возросли цены на газ и нефть в Украине "голубое топливо" подорожало только слегка. 14 поставщиков даже снизили цены на голубое топливо. В то время как 17 компаний подняли тариф выше цены 6,99 грн.

Ряд компаний даже не поменял цену на газ в сравнении с мартом. "Мегаватт" выставил цену в 6,70 грн за кубометр, а поставщики "Эру Людям", "Эру Трейдинг" и "Агросинтез Трейдинг" - 6,75 грн за кубометр.

Как сменить поставщика газа на Нафтогаз через Приват24 онлайн - инструкция в картинках

В свою очередь дороже всего газ стало покупать у "Азовгаза" с его ценой 8,85 грн за кубометр.

Список изменений цен на услуги газоснабжающих компаний:

газ

Фото: gazpravda.com.ua.

Стоит напомнить, что ранее премьер-министр Украины рассказал, как изменится цена на электроэнергию на украинцев с 1 апреля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,268

Все по теме:

Газ, Украина, Тарифы, Цены на газ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Попытка разблокирования Суэцкого канала: появилось новое видео и детали операции
02 Коллапс в Суэцком канале: к маленькому экскаватору пришла помощь, но есть и "план Б"
03 Ребенок пролетел с десяток метров: момент смертельной аварии под Харьковом попал на видео
04 Украина перевела стрелки часов: сколько сейчас времени
05 Доставка в поезд на ходу: в сеть попало забавное видео с курьером в Одессе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нашли на улице с веревкой на шее: в Киеве при загадочных обстоятельствах умер мужчина
Нашли на улице с веревкой на шее: в Киеве при загадочных обстоятельствах умер мужчина
Малюська замахнулся на Бэнкси и попал под волну жесткой критики (видео)
Малюська замахнулся на Бэнкси и попал под волну жесткой критики (видео)
Попытка разблокирования Суэцкого канала: появилось новое видео и детали операции
Попытка разблокирования Суэцкого канала: появилось новое видео и детали операции
Какой праздник 28 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 28 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь