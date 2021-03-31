Евро подешевел на четверть гривны: курс валют на 31 марта

Нацбанк обнародовал данные о курсе основных валют по состоянию на последний день марта.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным регулятора, Евро подешевело на целых 24 копейки. С 32,9661 грн/евро в понедельник до 32,7233 грн/евро во вторник.

Также сдвинулся с "мертвой точки" и доллар. Он целых пять дней торговался на межбанке по 27,9694, но во вторник его курс пошел вниз и опустился до 27,8852 грн/дол.

Потерял в стоимости и польский злотый - он опустился с 7,0898 в понедельник до 7,027 во вторник.

Как сообщалось ранее, согласно данным агентства S&P Global Ratings, к концу 2021 года доллар в Украине поднимется до 29,5 гривен и будет дорожать в течение следующих нескольких лет.