Скачать
Пятница, 09.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Веревский купил "обанкротившийся" завод, а заплатил за это каждый украинец: как так получилось?
Веревский купил "обанкротившийся" завод, а заплатил за это каждый украинец: как так получилось?
Число заболевших COVID-19 снова близится к 20 тысячам: данные на 9 апреля
Число заболевших COVID-19 снова близится к 20 тысячам: данные на 9 апреля
"Так много их не было с 2014 года": США взволнованно отреагировали на присутствие российских войск у границ с Украиной
"Так много их не было с 2014 года": США взволнованно отреагировали на присутствие российских войск у границ с Украиной
На Донбассе оккупанты 15 раз открыли огонь по позициям ВСУ: погиб украинский военный
На Донбассе оккупанты 15 раз открыли огонь по позициям ВСУ: погиб украинский военный

В Украине вступил в силу закон о 8 тысячах: как ФОПам получить карантинную помощь

В Украине вступил в силу закон о 8 тысячах: как ФОПам получить карантинную помощь
11:50 Сегодня Телеграф

В пятницу, 9 апреля, в Украине вступает в силу закон, позволяющий предоставлять предпринимателям 8 тысяч гривен помощи на период карантина. 8 апреля его опубликовали в газете "Голос України", что автоматически вводит его в действие на следующий день.

Одноразовые выплаты смогут получить застрахованные физические лица-предприниматели и наемные работники, вынужденные приостановить свою работу после перехода их региона в "красные зоны" карантина. Выплаты будут произведены после самостоятельного обращения в соответствующие структуры.

Также ФОПы и наемные работники смогут получить дополнительную помощь из местных бюджетов. Для этого органы местного самоуправления должны принять соответствующее решение.

Для получения обещанной помощи необходимо зарегистрироваться через приложение или Единый портал государственных услуг "Дія".

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обещал финансовую поддержку предпринимателям со стороны государства во время жесткого карантина в "красных зонах" страны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 420

Все по теме:

Предприниматели, Карантин, Материальная помощь, ФОП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Байден приносит извинения, Зеленский работает губернатором Малороссии": Эйдман высказался о мечтах Путина
02 "Это анекдот": Россия пыталась привлечь Януковича к переговорам по Донбассу
03 "Сепарские" танки уже на передовой: появились фото снаряда, убившего военного на Донбассе
04 "Чтобы всех поразить на пляже летом": Марина Боржемская составила подборку эффективных упражнений для попы
05 "Начнут с пальца - откусят руку": как должна вести себя Украина с Россией в сегодняшних реалиях
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Минздрав Украины изменил протокол лечения пациентов с COVID-19: что нового
Минздрав Украины изменил протокол лечения пациентов с COVID-19: что нового
&quot;Матери российских срочников поедут искать сыновей, а найдут трупы&quot;: России предрекли большие проблемы в случае нападения на Украину
"Матери российских срочников поедут искать сыновей, а найдут трупы": России предрекли большие проблемы в случае нападения на Украину
Сбитие рейса МАУ в Тегеране: Украина сделала жесткое заявление по действиям Ирана
Сбитие рейса МАУ в Тегеране: Украина сделала жесткое заявление по действиям Ирана
&quot;Он все еще жив&quot;: менеджер рэпера DMX рассказал, в каком он находится состоянии
"Он все еще жив": менеджер рэпера DMX рассказал, в каком он находится состоянии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь