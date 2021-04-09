В Украине вступил в силу закон о 8 тысячах: как ФОПам получить карантинную помощь

В пятницу, 9 апреля, в Украине вступает в силу закон, позволяющий предоставлять предпринимателям 8 тысяч гривен помощи на период карантина. 8 апреля его опубликовали в газете "Голос України", что автоматически вводит его в действие на следующий день.

Одноразовые выплаты смогут получить застрахованные физические лица-предприниматели и наемные работники, вынужденные приостановить свою работу после перехода их региона в "красные зоны" карантина. Выплаты будут произведены после самостоятельного обращения в соответствующие структуры.

Также ФОПы и наемные работники смогут получить дополнительную помощь из местных бюджетов. Для этого органы местного самоуправления должны принять соответствующее решение.

Для получения обещанной помощи необходимо зарегистрироваться через приложение или Единый портал государственных услуг "Дія".

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обещал финансовую поддержку предпринимателям со стороны государства во время жесткого карантина в "красных зонах" страны.