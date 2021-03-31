Выплаты ФОПам, новые довыборы в Раду и решение по Донбассу: какие еще важные шаги сделали нардепы на заседаниях 30 марта

Во вторник, 30 марта, состоялось три внеочередных заседания Верховной Рады Украины. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак рассказал подробности гибели четверых военных ВСУ под Шумами на Донбассе в пятницу, 26 марта.

С подачи президента Владимира Зеленского, был принят закон №3553, которым дается "добро" на призыв резервистов в случае "особого периода" без объявления мобилизации.

Также Украина первой в мире узаконила электронные паспорта.



О других важных акцентах внеочередных заседаний парламента "Телеграфу" рассказали эксперты.

Политолог, директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк считает позитивом моменты, связанные с внеочередными выборами. И речь, по его словам, не только о том, что Рада, наконец, назначила дату внеочередных выборов мэра в Харькове – на 31 октября. Напомним, что внеочередные выборы в Харькове проводятся в связи с кончиной мэра Геннадия Кернеса из-за коронавируса 17 декабря.

"Хорошо и то, что лишили депутатских полномочий нардепов Александра Скичко (фракция "Слуга народа"), который был назначен главой Черкасской облгосадминистрации 29 января 2021-го и Игоря Колыхаева (группа "За Майбутнє"), который стал мэром Херсона еще прошлой осенью. Теперь освобождается два одномандатных округа: №184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области. И там пройдут довыборы по типу тех, что 28 марта прошли на Донетчине и Ивано-Франковщине. Правда, если бы Рада приняла соответствующие решения раньше, выборы в четырех округах могли пройти одновременно. А так – часть избирателей на какое-то время остались без своих представителей в парламенте", – отмечает Николай Давидюк.

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко подчеркивает важность принятия 308-ю голосами депутатов Рады постановления по поводу эскалации ситуации на Донбассе.

"Подчеркивается, что ответственность за очередное обострение лежит на России. Что именно страна-агрессор не выполняет взятые на себя обязательства. Это необходимый сигнал для наших западных партнеров, учитывая, что мы стоим на политико-дипломатическом варианте урегулирования конфликта", – отмечает эксперт.

Он также акцентирует внимание на ряде принятых – как в первом, так и во втором чтении – законопроектов финансово-экономического характера.

"Прогнозируемо депутаты поддержали предложение выплачивать 8 тысяч гривен ФОПам и наемным работникам предприятий, которые пострадали от карантинных ограничений в "красной зоне". Учитывая, что этих зон всё больше, и что ограничения серьезно влияют на работу микробизнеса и малого бизнеса – поддержка такой инициативы 312 голосами не удивительна. Да, 8 тысяч недостаточно, чтобы покрыть ущерб от карантинных ударов по предпринимателям. Но даже такая поддержка важна в наше сложное время", – считает Игорь Петренко.

По его словам, важно также принятие ВР во втором чтении и в целом законопроекта №4543 о приватизации объектов большой приватизации. И принятие в первом чтении, пакетом президентских законопроектов о налоговой амнистии.

"Ими предлагается уплата разового сбора с денежной стоимости задекларированных активов по следующим ставкам: 5% – общая ставка, 9% – в отношении активов, размещенных за рубежом, 2,5% – по ОВГЗ, приобретенных с 1 января 2021 до 20 июня 2022 года до подачи декларации. Суть идеи – в детенизации экономики путем декларирования активов, возможность тем, кто уклоняется от уплаты налогов, раскрыть свои доходы, уплатив от них определенный процент в казну и избежав наказания. Ко второму чтению, думаю, будут серьезные доработки. Есть нюансы касательно мотивации, касательно круга субъектов, которые попадают под амнистию, касательно гарантий неприкосновенности после того, как "засветят" истинные доходы и отдадут часть в казну, чего ранее вообще могло не быть. В общем, сам факт принятия документа в первом чтении – уже плюс", – считает представитель МЦПИ.

Принятие же ВР на последнем из внеочередных заседаний во вторник постановления "Об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 года у Офиса президента Украины" (имеется в виду акция в поддержку Сергея Стерненко, участники которой бросали в здание ОПУ файеры, шумовые гранаты, подожгли табличку «президент Украины» и разрисовали фасад здания), эксперт не считает чем-то сверхважным. Да и проголосовали за данное постановление лишь 237 народных депутатов.

Напомним, что прошедшие внеочередные заседания Рады были интересны не только принятыми законопроектами. Так, нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар во время выступления с трибуны Верховной Рады 30 марта дважды назвала президента России Владимира Путина "ху**ом".