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Названа окончательная дата выборов преемника Кернеса в Харькове

Названа окончательная дата выборов преемника Кернеса в Харькове
19:36 Сегодня Телеграф

Верховная Рада приняла постановление о назначении внеочередных выборов мэра в Харькове на 31 октября, тем самым поддержав предложение Комитета по вопросам организации госвласти, обнародованное 17 марта.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Верховная Рада".

За соответствующее постановление проголосовали 249 нардепов. Ни один не проголосовал против или воздержался.

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Теперь дело за Центральной избирательной комиссией (ЦИК), которая должна провести калькуляцию расходов на проведение внеочередных выборов. После этого, Кабмин выделит определенную ЦИК сумму за счет субвенции из госбюджета.

Напомним, внеочередные выборы в Харькове проводятся в связи с кончиной Геннадия Кернеса из-за коронавируса 17 декабря. Харьковский городской совет на сессии в среду, 24 февраля, принял решение о досрочном прекращении полномочия городского головы Геннадия Кернеса.

Подробнее о том, кто может занять кресло мэра Харькова, читайте в материале "Телеграфа": Битва за Харьков: кто и как будет бороться за место Кернеса.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Харьков, Местные выборы, Геннадий Кернес.
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