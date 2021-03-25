Делу дали ход, несмотря на смерть: назначена дата суда против Кернеса

Несмотря на смерть 61-летнего мэра Харькова Геннадия Кернеса, Полтавский Киевский райсуд назначил к судебному разбирательству дело в отношении него и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого.

Об этом сообщает "Судебная власть Украины".

"Уголовное производство ... назначено к судебному разбирательству на 11:00 7 апреля 2021", - говорится в сообщении.

Отметим, 29 января суд решил не закрывать дело в отношении Кернеса в связи с его смертью и продолжить рассмотрение, поскольку на этом настаивали родственники обвиняемого и защиту.

А 31 января Полтавский апелляционный суд удовлетворил апелляционные жалобы на принятое в августе 2018 решение суда первой инстанции по делу в отношении Кернеса, Блинника и Смицького и направил дело на новое рассмотрение в Киевский районный суд Полтавы.

О чем идет речь

Как сообщалось, 25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2,3 ст.27, ч. 2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2,3 ст. 27 ч.2 ст.127 (истязание), ч.ч.2,3 ст.27 ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины и о завершении досудебного расследования. Его охранникам было предъявлено подозрение по ч.2 ст.146, ч.2 ст.127, ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины.

26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала обвинительный акт в Дзержинский райсуд Харькова.

2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины (ВССУ) огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Кернеса в Киевский райсуд Полтавы.

10 августа 2018 года судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов вынес постановление, в котором расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу городского головы Харькова Кернеса и его охранников Блинника и Смицкого как отказ от обвинения и закрыл уголовное производство.

Как сообщал "Телеграф", еще при жизни Кернес высказывал уверенность в том, что ему удастся доказать свою невиновность в этом деле.