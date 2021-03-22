Шмыгаль анонсировал карантинную помощь бизнесменам из "красной" зоны

Слуги народа решили продемонстрировать заботу о наcелении страны. Предпринимателям даже компенсируют убытки от последствий карантина.

Об этом пишет telegram-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Государство поддержит людей в период жесткого карантина в регионах. По поручению Президента Владимира Зеленского обсудили сегодня с министрами механизмы выплат компенсации предпринимателям", - пишет чиновник.

По его словам, министр поручил Минэкономики совместно с Минфином, Минсоцполитики, Минрегионом, с привлечением органов местного самоуправления разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения красного уровня эпидемической опасности в их населенном пункте.

Напомним, в пятницу, 19 марта, в столице Украины проходила массовая акция протеста представителей малого бизнеса против введения локдауна. Митингующие собрались под зданием Киевской городской государственной администрации.