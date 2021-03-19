"Нет работы - нет налогов": в Киеве протестуют против локдауна (фото)

В пятницу, 19 марта, в столице Украины проходит массовая акция протеста представителей малого бизнеса против введения локдауна. Митингующие собрались перед зданием под зданием Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Митингующие против усиления карантинных ограничений являются участниками движения SaveФОП.

"Бизнес должен работать весь без исключения! Микропредприниматели - это основа экономики, которую должны сохранить!" - заявляют организаторы акции, сообщает "Цензор.НЕТ".

Во время акции протестующие развернули баннер с надписью: "Кличко! Объявил локдаун! А за что жить?". Также активисты принесли с собой плакаты, на которых написаны лозунги "Нет работы - нет налогов", "Нет избирательному карантину".

Акции протеста предпринимателе против карантина проходили и в других регионах, где были введены "красные зоны". Так, например, произошло в начале месяца в Черновцах. Аналогичная ситуация отмечена и в Евросоюзе, где тысячи недовольных выходят на акции протеста. Правда, там власти жестко разгоняют демонстрантов.

Напомним, 28 января множество предпринимателей со всей Украины съехались в столицу для участия в протестах за упрощенную систему налогообложения, отчетности и учета доходов предпринимателей, а также отмену кассовых аппаратов.