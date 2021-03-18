Салоны красоты и фитнес-клубы: что с ними будет во время локдауна

Уже на этих выходных в Киеве ужесточаются антикоронавирусные ограничения. Локдаун всю столичную сферу услуг, в том числе и фитнес-клубы и салоны красоты.

Как заявил мер Киева Виталий Кличко, в столице с 20 марта 00.00 будет запрещено посещение ресторанов, торговых центров, кинотеатров, музеев и ряда других мест массового скопления людей. Однако закрытие на вход лишь частично коснется сферы услуг, где делается упор на физическое здоровье и внешний вид человека. Речь в первую очередь идет о парикмахерских, салонах красоты и фитнес-клубам. Заведения смогут продолжить работу но с некоторыми ограничениями.

Парикмахерские, салоны красоты и дальше смогут принимать клиентов. Однако, теперь это будет происходить лишь по предварительной записи, чтоб не создавать скопление людей.

То же самое относится и к фитнес-клубам. Единственное, здесь будут запрещены групповые занятие и проведение спортивных мероприятий.

О других изменениях во время локдауна читайте в материале "Телеграфа": Киев с субботы вводит практически локдаун: сколько он продлится и что будет закрыто.