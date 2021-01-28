На Майдане новый протест: предприниматели собрались митинговать под КСУ и посольством США в Киеве (фото, видео)

В центре Киева опять закипает котел демонстраций. Множество предпринимателей со всей Украины съехались в столицу для участия в протестах. 28 января, на 11.00, анонсирован «масштабный марш» участников движения SaveФОП. Они выступают за упрощенную систему налогообложения, отчетности и учета доходов предпринимателей, а также отмену кассовых аппаратов.

Изначально, ФОПовцы планировали движение в правительственный квартал, однако вскоре были вынуждены изменить свое решение.

«Весь правительственный квартал переполнен автозаками и правоохранителями. Чтобы избежать провокаций с их стороны, мы решили сразу пойти под Конституционный суд. После КС мы пойдём к представительству ЕС, а уже там решим, будем ли мы идти к посольству США. Вместо того, чтобы давать нашей власти кредиты, США должны объяснить власти, что она должна отцепиться от бизнеса, и тогда бизнес начнёт приносить деньги в бюджет и нам не нужны будут кредиты»», - заявил журналистам «Strana.ua» лидер движения протестующих ФОПов Сергей Доротич



Как видим, здание американского посольства находится в приоритете у протестующих, Однако, свои коррективы может внести тот факт, что путь к зданию посольства с центра Киева неблизкий. Поэтому окончательное решение еще не принято.



Правоохранители также подготовились к встрече митингующих.

«Сегодня в центральной части Киева запланировано проведение массовых акций возле Верховной Рады Украины, Офиса президента Украины, Посольства США, Конституционного суда Украины и на Майдане Независимости. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на службу в усиленном режиме»- сообщают в пресс-службе Национальной Полиции Киева.

Напомним, ранее, 15 декабря, во время масштабного протеста предпринимателей, между демонстрантами и правоохранителями случились столкновения, вследствие которых травмы получили 40 силовиков.