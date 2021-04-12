Доллар и евро резко обвалились: курс валют в Украине на 12 апреля

На понедельник, 12 апреля, НБУ установил курс американского доллара на уровне 27,90 за единицу валюты, что на одну копейку больше, чем в четверг, 8 апреля.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Что касается евро, то в понедельник, 12 апреля, единица валюты ЕС будет стоить 33,15 гривен, что на две копейки меньше, чем в четверг, 8 апреля.

Отметим, что на пятницу, 9 апреля, (и на выходные в том числе) курс доллара остановился на отметке 27,97 гривен, а евро – на отметке 33,22 гривен.

Что касается межбанка, то здесь курс в продаже остался на уровне 27,93 гривен за доллар, а в покупке – 27,91 гривен за доллар. Евро в продаже подешевел на 4 копейки – 33,19 гривен за евро.

Ранее появился прогноз по курсу доллара к концу года.