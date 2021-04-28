Резкий обвал: курс валют в Украине на 28 апреля

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 28 апреля, установил курс доллара на уровне 27,77 гривен за единицу валюты.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Что касается евро, то он остановился на отметке 33,55 гривен за единицу валюты.

Официальные курсы валют Нацбанка на 28 апреля:

Доллар США — 27,77 гривен (минус 8 копеек).

Евро — 33,55 гривен (минус 10 копеек).

Злотый - 7,35 гривен (минус 3 копейки)

Российский рубль - 3,71 гривен (не изменился)

Что было раньше

27 апреля действовали такие официальные курсы:

Доллар - 27.85 гривен

Евро - 33.65 гривен

26 апреля действовали такие официальные курсы:

Доллар - 27.90 гривен

Евро - 33.67 гривен

23-25 апреля действовали такие официальные курсы:

Доллар - 28.06 гривен

Евро - 33.81 гривен

Как сообщал "Телеграф", ранее обострение на Донбассе может стать причиной серьезного повышения стоимости доллара по отношению к гривне. Американская валюта может подорожать до 30 гривен.