Доллар пошел в рост, евро серьезно обвалился: курс валют в Украине на 5 мая

На среду, 5 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил курс доллара на уровне 27,73 гривен.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Что касается евро, то курс на 5 мая остановился на 33,51 гривен.
Курс российского рубля – 3,69 гривен за 10 единиц валюты.
Курс злотого - 7,34 гривен
4 мая
Курс доллара – 27,75 гривен (+2 копейки)
Курс евро - 33,64 гривен ( -13 копеек)
3 мая
Курс доллара – 27,75 гривен
Курс евро - 33,64 гривен
Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, как поведет себя курс гривны к концу года.
Также аналитик Вадим Иосуб рассказывал "Телеграфу", что будет с курсом валют в мае, об этом можно прочитать в материале: Доллар подешевеет, а евро подорожает: каким будет курс валют в мае.