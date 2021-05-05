Доллар пошел в рост, евро серьезно обвалился: курс валют в Украине на 5 мая

На среду, 5 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил курс доллара на уровне 27,73 гривен.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Что касается евро, то курс на 5 мая остановился на 33,51 гривен.

Курс российского рубля – 3,69 гривен за 10 единиц валюты.

Курс злотого - 7,34 гривен

Что было раньше

4 мая

Курс доллара – 27,75 гривен (+2 копейки)

Курс евро - 33,64 гривен ( -13 копеек)

3 мая

Курс доллара – 27,75 гривен

Курс евро - 33,64 гривен

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, как поведет себя курс гривны к концу года.

Также аналитик Вадим Иосуб рассказывал "Телеграфу", что будет с курсом валют в мае, об этом можно прочитать в материале: Доллар подешевеет, а евро подорожает: каким будет курс валют в мае.