Скачать
Среда, 05.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Итоги дня 4 мая: проблемы у "Северного потока 2", скандал с Бастой в Киеве и "разоблачение" Ивангая
Итоги дня 4 мая: проблемы у "Северного потока 2", скандал с Бастой в Киеве и "разоблачение" Ивангая
Ахметов открестился от создания "Партии регионов 2.0", но ею занялся его близкий соратник
Ахметов открестился от создания "Партии регионов 2.0", но ею занялся его близкий соратник
Лицом к лицу: накануне визита Блинкена в Киев Байден заговорил о Путине
Лицом к лицу: накануне визита Блинкена в Киев Байден заговорил о Путине
У предательницы Украины забирают служебную квартиру в Крыму: показательная история (видео)
У предательницы Украины забирают служебную квартиру в Крыму: показательная история (видео)

Доллар пошел в рост, евро серьезно обвалился: курс валют в Украине на 5 мая

Доллар пошел в рост, евро серьезно обвалился: курс валют в Украине на 5 мая
02:26 Сегодня Телеграф

На среду,  5 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил курс доллара на уровне 27,73 гривен.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Что касается евро, то курс на 5 мая остановился на 33,51 гривен.

Курс российского рубля – 3,69 гривен за 10 единиц валюты.

Курс злотого - 7,34 гривен

Что было раньше

4 мая

Курс доллара – 27,75 гривен (+2 копейки)

Курс евро - 33,64 гривен ( -13 копеек)

3 мая

Курс доллара – 27,75 гривен

Курс евро - 33,64 гривен

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, как поведет себя курс гривны к концу года

Также  аналитик Вадим Иосуб рассказывал "Телеграфу", что будет с курсом валют в мае, об этом можно прочитать в материале: Доллар подешевеет, а евро подорожает: каким будет курс валют в мае.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 231

Все по теме:

НБУ, Украина, Курс валют, Курс доллара, Курс евро.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина готовит "колоссальный имиджевый удар по России" из-за Крыма: что известно
02 Главарь "ДНР" дал зеленый свет смертной казни боевиков, "небрежно" воюющих против Украины
03 Техническая вода уже есть: оккупанты Крыма назвали сроки бурения скважин под Азовским морем
04 Охрана рэпера Басты чуть не избила киевлянина за вопрос о Крыме (видео)
05 Экс-советник Путина объяснил, как Байден реально мог бы защитить Украину: "Ни об одном из шагов еще не говорили"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Экс-советник Путина объяснил, как Байден реально мог бы защитить Украину: &quot;Ни об одном из шагов еще не говорили&quot;
Экс-советник Путина объяснил, как Байден реально мог бы защитить Украину: "Ни об одном из шагов еще не говорили"
&quot;В этот треш трудно поверить&quot;: сеть удивила акция ко Дню Победы в России
"В этот треш трудно поверить": сеть удивила акция ко Дню Победы в России
&quot;Весь мир поставили на уши&quot;: Россию назвали главным автором фейков о вакцинах от коронавируса
"Весь мир поставили на уши": Россию назвали главным автором фейков о вакцинах от коронавируса
Какой праздник 5 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 5 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь