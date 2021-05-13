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Гривна укрепилась, а евро основательно подешевел: курс валют в Украине на 13 мая

Гривна укрепилась, а евро основательно подешевел: курс валют в Украине на 13 мая
Обновлено 10:22 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr

На утро 13 мая, в Украине снова обновился курс валют: евро значительно потерял в стоимости, доллар также подешевел.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Стоит отметить, что в сравнении с данными 10-12 мая, доллар с евро показали тенденцию падения. 

В Украине ожидается снижение стоимости доллара - экономист рассказал о курсе валют в мае 

Официальный курс валют Нацбанка 13 мая:

  • 100 долларов США - 2763 грн (27,63 за доллар, -4 коп.)
  • 100 евро - 3349 грн (33,49 за евро, -18 коп.)
  • 100 рублей - 37,2 грн (3,72 за 10 рублей, -1 коп.)
  • 100 польских злотых - 737 грн (7,37 за злотый, -2 коп.)

Отметим, что по курсу НБУ граждане Украины не могут купить валюту. Приведенные выше данные показывают тенденции и изменения на валютном рынке страны, а следовательно цена за покупку и продажу в обменниках будет слегка отличаться.

Напомним, что по мнению финансового аналитика, к концу мая в Украине доллар подешевеет, а евро подорожает.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Гривна, Украина, Евро, Доллар, Рубль, Курс валют.
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