Гривна укрепилась, а евро основательно подешевел: курс валют в Украине на 13 мая

На утро 13 мая, в Украине снова обновился курс валют: евро значительно потерял в стоимости, доллар также подешевел.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Стоит отметить, что в сравнении с данными 10-12 мая, доллар с евро показали тенденцию падения.

Официальный курс валют Нацбанка 13 мая:

100 долларов США - 2763 грн (27,63 за доллар, -4 коп.)

долларов США - грн (27,63 за доллар, -4 коп.) 100 евро - 3349 грн (33,49 за евро, -18 коп.)

евро - грн (33,49 за евро, -18 коп.) 100 рублей - 37,2 грн (3,72 за 10 рублей, -1 коп.)

рублей - грн (3,72 за 10 рублей, -1 коп.) 100 польских злотых - 737 грн (7,37 за злотый, -2 коп.)

Отметим, что по курсу НБУ граждане Украины не могут купить валюту. Приведенные выше данные показывают тенденции и изменения на валютном рынке страны, а следовательно цена за покупку и продажу в обменниках будет слегка отличаться.

Напомним, что по мнению финансового аналитика, к концу мая в Украине доллар подешевеет, а евро подорожает.