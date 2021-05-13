Гривна укрепилась, а евро основательно подешевел: курс валют в Украине на 13 мая

На утро 13 мая, в Украине снова обновился курс валют: евро значительно потерял в стоимости, доллар также подешевел.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины.
Стоит отметить, что в сравнении с данными 10-12 мая, доллар с евро показали тенденцию падения.
Официальный курс валют Нацбанка 13 мая:
Отметим, что по курсу НБУ граждане Украины не могут купить валюту. Приведенные выше данные показывают тенденции и изменения на валютном рынке страны, а следовательно цена за покупку и продажу в обменниках будет слегка отличаться.
Напомним, что по мнению финансового аналитика, к концу мая в Украине доллар подешевеет, а евро подорожает.