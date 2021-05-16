На украинских заправках перестали продавать некоторые марки бензина: названа причина

После того как 14 мая в Кабмине установили государственное регулирование цен на топливо, на некоторых украинских заправках перестали реализовывать бензин и ДТ высокого качества.

В частности, о приостановке продаж 15 мая сообщили в Фейсбуке АЗК "ОККО".

По словам компании, были приостановлены продажи "PULLS 95" и "PULLS DIESEL". В связи с невыгодной ценой сбыта.

Кроме "ОККО" на АЗК "Shell" также перестали продавать высококлассное топливо, такое как "V-Power".

О прекращении реализации премиального топлива "95 Mustang" и "ГП + Mustang" сообщили и в сети АЗС "WOG".

Подробнее по теме читайте в материале "Телеграфа": Кабмин ограничил цены на топливо - плюсы, минусы, подводные камни.