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На украинских заправках перестали продавать некоторые марки бензина: названа причина

На украинских заправках перестали продавать некоторые марки бензина: названа причина
07:31 Сегодня Телеграф

После того как 14 мая в Кабмине установили государственное регулирование цен на топливо, на некоторых украинских заправках перестали реализовывать бензин и ДТ высокого качества. 

В частности, о приостановке продаж 15 мая сообщили в Фейсбуке АЗК "ОККО".

По словам компании, были приостановлены продажи "PULLS 95" и "PULLS DIESEL". В связи с невыгодной ценой сбыта.

 окко

Кроме "ОККО" на АЗК "Shell" также перестали продавать высококлассное топливо, такое как "V-Power".

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О прекращении реализации премиального топлива "95 Mustang" и "ГП + Mustang" сообщили и в сети АЗС "WOG".

Подробнее по теме читайте в материале "Телеграфа": Кабмин ограничил цены на топливо - плюсы, минусы, подводные камни.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Бензин, Заправка.
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