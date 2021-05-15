Кабмин ограничил цены на топливо - плюсы, минусы, подводные камни

Рост цен на бензин и дизельное топливо беспокоил даже тех, кто не умеет водить. В пятницу, 14 мая, Кабинет министров Украины несколькими росчерками пера решил эту проблему - правительство установило государственное регулирование цен на топливо.

Насколько можно повышать цены на бензин и ДТ?

Решение Кабмина внесло изменения в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Во второй редакции документа сказано, что предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива должны быть не выше 7 грн за литр, а бензина не превышать 5 грн за литр. Такое ограничение Кабмин установил до конца карантина в Украине.

Как ведется расчет?

Среднюю стоимость дизельного топлива ULSD 10 ppm (Ultra-low-sulfur diesel - рус. Дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы; 10 ppm - пропромилле - миллионная часть концентрации вещества - Авт) и бензина GASOLINE 10 ppm должны считать на основании данных Platts CIF NWE (источник оценки топливных базовых цен на физических товарных рынках - Авт) за предыдущий календарный месяц или декаду.

Кроме того, к цене на топливо добавляются таможенные платежи, акцизный налог и НДС.

Кто будет считать цены?

Считать цены на бензин и ДТ будет НАК "Нафтогаз Украины". До 3 числа каждого месяца карантина Национальная акционерная компания будет предлагать Министерству экономики средние цены на дизельное топливо и до 5 числа - на бензин.

По этим данным средняя стоимость за май составит:

ДТ - 27,89 грн/л;

бензин - 30,22 грн/л.

Издание enkorr опубликовало у себя таблицу с разъяснениями расчетов средней цены топлива с предельной наценкой:

Кому это выгодно?

Введение карантинных ограничений на стоимость бензина и ДТ предложило Кабмину Минэкономики. По мнению Консалтинговой группы "А-95" такая инициатива приведет к развитию "черного рынка" топлива в Украине.

Эксперты "А-95" повторили расчеты Кабмина с учетом всех требований к формированию стоимости и наценок. В результате средняя цена на ДТ вышла 27,4 грн/л, а на самый популярный бензин марки А-95 - 28,4 грн/л. Розничная рыночная цена за период с января по апрель 2021 года на ДТ и А-95 составила 26,8 и 27,4 грн/л соответственно. В "А-95" отмечают, что по факту такая стоимость дешевле чем та, которую предложили в правительстве.

По ценам Кабмина в Украине сейчас торгует 14% автозаправочных станций (АЗС), в которые входят сети OKKO, WOG, Socar и Shell. Всего около 1 тысячи АЗС по стране.

"Не имея какого-либо конструктива, реализация инициативы Минэкономики будет дополнительно стимулировать развитие нелегального рынка, который уже достиг беспрецедентных масштабов. И если сегодня продажа фальсифицированного топлива с мини-НПЗ и нефтебаз, а также массовые нарушения кассовой дисциплины преимущественно фиксируются на станциях нижнего ценового сегмента, то ограничения в ценообразовании вынудят добросовестных игроков также прибегнуть к данной практике. Это в свою очередь увеличит потери госбюджета вследствие махинаций на рынке нефтепродуктов, которые в 2021 году ожидаются в объеме не менее 22 млрд грн", - заявляют в "А-95".

Сейчас на торговле поддельным топливом продавцы "черного рынка" получают от 3 до 12 грн чистой прибыли с каждого литра.

"В 2020 году доля розничных продаж через АЗС с признаками применения налоговых схем увеличилась с 20 до 32%", - добавляют эксперты "А-95".