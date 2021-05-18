"Зачем пугать страну пустыми АЗС?" или что происходит с ценами на бензин

В конце прошлой недели Кабинет Министров Украины установил ограничения на рост цен на топливо. Уже с выходных сети крупных заправок Украины прекратили продажу бензина премиум-класса. На горячих линиях АЗС говорят, что горючее есть, а по факту оно не продается. Это связано с тем, что ограничения на цену премиум бензина, которую ввел Кабмин, ниже реальной цены продажи.

С понедельника, 17 мая, Минэкономики начало "давать заднюю" и опубликовало "Разъяснение по установлению максимальной торговой надбавки на бензины автомобильные и дизельное топливо".

Что происходит сейчас с премиальным топливом?

Простым языком Минэкономики говорит о том, что ограничение надбавки не распространяется на качественный, так называемый "евробензин", потому что он брэндированный, а это уже торговая марка или товарный знак.

"Требования к автомобильным бензинам и дизельному топливу, в том числе по их обозначению (маркировке), определены Техническим регламентом о требованиях к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 1 августа 2013 № 927, согласно к которому обозначения (маркировки) "брендированного премиального" горючего с улучшенными показателями качества может включать торговую марку (товарный знак).

Таким образом, под установку максимальной торговой надбавки не подпадает "брендированное премиальное" горючее с улучшенными показателями качества и обозначение (маркировка) которого включает определенную торговую марку (товарный знак), что предлагается на автозаправочных станциях для автомобилей премиум-сегмента по более высокой цене чем социально значимое горючее", - говорится в разъяснении Кабмина.

На такое заявление уже отреагировали как экономические эксперты, так и простые украинцы.

Киевлянин Юрий Марцинчик в комментарии к разъяснению Кабмина поинтересовался, умеет правительство думать на шаг вперед, потому что теперь цены можно будет повышать по другому принципу.

"О да, отлично - теперь на заправках будет только премиальное топливо по 35 грн/литр, а "обычное" или исчезнет, или вдруг тоже станет брендированным, по 33 грн/литр. Ну неужели нельзя немножко заранее головой подумать, буквально на шаг вперёд?", - написал он.

Бывший и.о. министра экономики Украины Павел Кухта поставил под сомнение последнее разъяснение Минэкономики. Он отметил, что в изменении своего решения ведомство ссылается на Технический регламент - постановление КМУ 927 от 1 августа 2013 года.

"К сожалению, в Техническом регламенте ничего о "брендированном премиальном" горючем не сказано. Сказано лишь, что обозначение топлива может включать торговую марку. В постановлении Кабмина 341 от 22 апреля 2020, на основании которого введено регулирование цен, так же черным по белому написано, что оно касается бензина марки А-92 и А-95 и дизельного топлива. Без разделения на премиальные и не премиальные", - отмечает Кухта.

Что происходит с обычным горючим?

Павел Кухта тоже, как и комментаторы разъяснения от Минэкономики предположил, что теперь автозаправочные станции могут просто сделать все свое горючее премиум-класса и продолжить повышать на него цены.

"Я уже молчу, что если вводится регулирование цен на непремиальное топливо, а разница между премиальным и непремиальным несущественная, то бизнес тогда, по логике, может просто забрендировать все горючее и продавать как премиальное без ограничений. Зачем тогда вообще вводить регулирование цен и на ровном месте всю страну пугать пустыми АЗС?", - пишет Кухта.

Но это не единственная схема, которая может привести к изменениям на рынке топлива в Украине. Продажа обычного горючего на сертифицированных АЗС может упасть благодаря "черным заправкам", о чем и предупреждал "Телеграф".

"Не имея какого-то конструктива, реализация инициативы Минэкономики будет дополнительно стимулировать развитие нелегального рынка, который уже достиг беспрецедентных масштабов. И если сегодня продажи фальсифицированного топлива мини-НПЗ и нефтебаз, а также массовые нарушения кассовой дисциплины преимущественно фиксируются на станциях нижнего ценового сегмента, то ограничения в ценообразовании заставят добросовестных игроков также прибегнуть к данной практике. Это в свою очередь увеличит потери госбюджета вследствие махинаций на рынке нефтепродуктов, которые в 2021 году ожидаются в объеме не менее 22 млрд грн", - писали в консалтинговой группе "А-95".

"Телеграф" уже писал, что сейчас на торговле поддельным топливом продавцы "черного рынка" получают от 3 до 12 грн чистой прибыли с каждого литра. По регионам Украины существует много таких призрачных заправок. Этот факт подтверждают не только местные жители почти всех областей, но и наши корреспонденты, которые ездят по стране.

В свою очередь крупные АЗС по продаже полного начали урезать свои скидки. Так сеть автозаправочных комплексов "ОККО" сократила свои бонусные программы. Председатель общественного совета при Дарницкой РГА Геннадий Синцов подтвердил этот факт.

"Бензин на ОККО был по 31,99 грн, давали 2,5 грн бонусов. Сейчас 30,22 дают 0,5 грн бонусов", - написал Синцов и добавил скрин расчетов по бонусам.

А выход есть?

На самом деле можно идти другим путем и привлечь другие инструменты для контроля за ценами на топливо. Павел Кухта говорит о нескольких выходах из положения:

"По нормальному, если правительство боится роста цен, надо было бы провести быстрые консультации с производителями и понять их ценообразования по состоянию на сейчас. Затем подписать меморандум о добровольном ограничении торговых надбавок в разумных пределах. Если уж совсем страшно, можно же ввести временно (только четко огранить во времени, а не на весь карантин) административное ограничение торговых надбавок. Но где-то процентов на 20 выше рыночных цен (чтобы не мешать рынку нормально работать) и сугубо с целью предотвратить спекуляции, если будут сильно колебаться цены на внешних рынках. Наконец, если есть обоснованное подозрение относительно сговора на рынке, надо активизировать АМКУ, он вполне способен такой сговор предотвратить".

Так же считает и исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский:

"Для подобных решений существует Антимонопольный комитет. При желании комитет может налагать очень большие штрафы... Что можно сделать в случае роста цен на горючее? Работать с рынком горючего. Общее правило - все рынки, где нет естественной монополии, — должны быть в свободных ценовых условиях. И сдерживать рост цен там должна конкуренция".

Ростом цен на горючее самом деле обеспокоены по всему миру. Для того чтобы пережить очередные колебания топлива, нужно и дальше укреплять гривну, считают экономические эксперты.