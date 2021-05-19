Доллар резко "подпрыгнул": курс валют в Украине на 19 мая

На среду, 19 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил курс доллара на уровне 27,43 гривен за единицу валюты, что на 12 копеек меньше, чем сутки ранее. Курс евро – на уровне 33,53 гривны, что на 9 копеек больше, чем сутки ранее.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Курс злотого остановился на отметке 7,41 гривен, что на 5 копеек больше, чем сутки ранее. А курс российского рубля – на отметке 3,72 гривен за 10 единиц российской валюты.

Официальный курс валют Нацбанка 19 мая:

100 долларов США - 2743 грн (27,43 за доллар, -12 коп.)

100 евро - 3353 (33,53 за евро, +9 коп.)

100 российских рублей - 37,2 (3,72 за 10 рублей, +1 коп.)

100 польских злотых - 741 (7,41 за злотый +5 коп.)

Официальный курс валют Нацбанка 18 мая:

100 долларов США - 2755 грн (27,55 за доллар, -6 коп.)

100 евро - 3344 грн (33,44 за евро, -3 коп.)

100 российских рублей - 37,1 грн (3,71 за 10 рублей, -2 коп.)

100 польских злотых - 736 грн (7,36 за злотый, -4 коп.)

Официальный курс валют Нацбанка 17 мая:

100 долларов США - 2761 грн (27,61 за доллар, -1 коп.)

100 евро - 3347 грн (33,47 за евро, +10 коп.)

100 российских рублей - 37,3 грн (3,73 за 10 рублей, +2 коп.)

100 польских злотых - 740 грн (7,40 за злотый, +6 коп.)

Как сообщал "Телеграф", ранее эксперты в один голос предрекают украинской экономике рекордный рост в 2021 году.