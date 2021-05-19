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Доллар резко "подпрыгнул": курс валют в Украине на 19 мая

Доллар резко "подпрыгнул": курс валют в Украине на 19 мая
05:38 Сегодня Телеграф

На среду, 19 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил курс доллара на уровне 27,43 гривен за единицу валюты, что на 12 копеек меньше, чем сутки ранее. Курс евро – на уровне 33,53 гривны, что на 9 копеек больше, чем сутки ранее.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Курс злотого остановился на отметке 7,41 гривен, что на 5 копеек больше, чем сутки ранее. А курс российского рубля – на отметке 3,72 гривен за 10 единиц российской валюты.

Официальный курс валют Нацбанка 19 мая:

 100 долларов США - 2743 грн (27,43 за доллар, -12 коп.)

100 евро - 3353 (33,53 за  евро, +9 коп.)

100 российских рублей - 37,2 (3,72 за 10 рублей, +1 коп.)

100 польских злотых - 741 (7,41 за злотый +5 коп.)

Официальный курс валют Нацбанка 18 мая:

100 долларов США - 2755 грн (27,55 за доллар, -6 коп.)

100 евро - 3344 грн (33,44 за евро, -3 коп.)

100 российских рублей - 37,1 грн (3,71 за 10 рублей, -2 коп.)

100 польских злотых - 736 грн (7,36 за злотый, -4 коп.)

Официальный курс валют Нацбанка 17 мая:

100 долларов США - 2761 грн (27,61 за доллар, -1 коп.)

100 евро - 3347 грн (33,47 за евро, +10 коп.)

100 российских рублей - 37,3 грн (3,73 за 10 рублей, +2 коп.)

100 польских злотых - 740 грн (7,40 за злотый, +6 коп.)

Как сообщал "Телеграф", ранее эксперты в один голос предрекают украинской экономике рекордный рост в 2021 году.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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НБУ, Курс валют, Курс доллара, Курс евро.
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