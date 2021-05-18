Украинские заправки возобновляют продажу премиального топлива: что произошло

Украинские сети АЗС OKKO и WOG возобновляют продажи своих премиальных видов бензина и дизтоплива.

Как известно, 14 мая Кабмин ввел регулирование цен на автомобильное топливо на украинских заправках, вследствие чего сети АЗС заявили, что продажа премиальных видов топлива остановлена, поскольку правительство установило цену ниже их себестоимости.

"Учитывая высокий спрос на премиальные виды топлива среди постоянных клиентов, а также учитывая разъяснения Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и наличия информации по подготовке уточнений в постановление Кабинета Министров, сеть АЗК "ОККО" приняла решение о возобновлении реализации PULLS 95 и PULLS Diesel", - указано на официальном сайте сети ОККО.

В свою очередь в сети WOG тоже сообщили, что на всех АЗС возобновлена продажа А-95 Mustang и ДТ+ Mustang.

Больше о том, что происходит на рынке топлива в Украине, читайте в материале "Телеграф": "Зачем пугать страну пустыми АЗС?" или что происходит с ценами на бензин.