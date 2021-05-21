Гривня "просела" по отношению к доллару и евро: курс валют в Украине на 21 мая

Нацбанк Украины на пятницу, 21 мая, ослабил курс гривни относительно доллара США и евро.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
В частности, доллар США прибавил в цене относительно вчерашнего курса 5 копеек и стоит 27,46 грн;
Евро прибавил 3 копейки - 33,51 грн;
Польский злотый подорожал на копейку – до 7,42 грн;
Российский рубль также подорожал на 1 копейку – до 3,72 грн за 10 рублей.
Как сообщалось, главный аналитик "Альпари" Вадим Иосуб в комментарии "Телеграфу" озвучил прогноз, что к концу мая в Украине подешевеет доллар и подорожает евро.