Гривня "просела" по отношению к доллару и евро: курс валют в Украине на 21 мая

Нацбанк Украины на пятницу, 21 мая, ослабил курс гривни относительно доллара США и евро.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

В частности, доллар США прибавил в цене относительно вчерашнего курса 5 копеек и стоит 27,46 грн;

Евро прибавил 3 копейки - 33,51 грн;

Польский злотый подорожал на копейку – до 7,42 грн;

Российский рубль также подорожал на 1 копейку – до 3,72 грн за 10 рублей.

Как сообщалось, главный аналитик "Альпари" Вадим Иосуб в комментарии "Телеграфу" озвучил прогноз, что к концу мая в Украине подешевеет доллар и подорожает евро.