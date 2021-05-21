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Гривня "просела" по отношению к доллару и евро: курс валют в Украине на 21 мая

Гривня "просела" по отношению к доллару и евро: курс валют в Украине на 21 мая
06:14 Сегодня Телеграф

Нацбанк Украины на пятницу, 21 мая, ослабил курс гривни относительно доллара США и евро.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

В частности, доллар США прибавил в цене относительно вчерашнего курса 5 копеек и стоит 27,46 грн;

Евро прибавил 3 копейки - 33,51 грн;

Польский злотый подорожал на копейку – до 7,42 грн;

Российский рубль также подорожал на 1 копейку – до 3,72 грн за 10 рублей.

Курс_валют_НБУ_21_05

Как сообщалось, главный аналитик "Альпари" Вадим Иосуб в комментарии "Телеграфу" озвучил прогноз, что к концу мая в Украине подешевеет доллар и подорожает евро.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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НБУ, Курс валют, Курс доллара, Курс евро.
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