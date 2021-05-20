Доллар и евро тают на глазах: курс валют в Украине на 20 мая

На четверг, 20 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил курс доллара на уровне 27,41 гривны за единицу американской валюты, что на 2 копейки меньше, чем сутки ранее.

Об этом говорится она сайте регулятора.

Курс евро остановился на отметке 33,48 гривен, что на пять копеек меньше, чем 24 часами ранее. Злотый НБУ установил на позиции 7,41 гривен, оставив курс таким же, как сутки ранее. И российский рубль не поднялся 3,71 за 10 единиц российской валюты, что составляет минус 1 копейка от показателя в предыдущие сутки.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, каким будет курс валют к концу мая.

Также ранее эксперты в один голос предрекают украинской экономике рекордный рост в 2021 году.