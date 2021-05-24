Приватбанк облегчил клиентам перевод денег со смартфона: подробности о нововведении

В ПриватБанке запустили услугу перевода денежных средств по номеру телефона в мобильном приложении Приват24.

Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе банка.

Согласно информации из сообщения для перевода денег по телефону через приложение Приват24, нужно перейти на сервисы, затем нажать "Перевод на карту" и в появившемся окне выбрать получателя из телефонной книги. После подтверждения деньги поступят получателю онлайн.

Примечание, для использования услуги требуется загрузить последнее обновление Приват24.

Отметим, на данный момент ПриватБанк занимает 1-е место по размеру общих активов (561 млрд грн) среди 73 действовавших банков в Украине.

Напомним, что ранее генеральный директор Spaitech Павел Грозов рассказал "Телеграфу" о рынке дронов в Украине и его незанятых нишах.