Приватбанк облегчил клиентам перевод денег со смартфона: подробности о нововведении

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Обновлено 15:31 Сегодня Телеграф

В ПриватБанке запустили услугу перевода денежных средств по номеру телефона в мобильном приложении Приват24.

Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе банка.

Согласно информации из сообщения для перевода денег по телефону через приложение Приват24, нужно перейти на сервисы, затем нажать "Перевод на карту" и в появившемся окне выбрать получателя из телефонной книги. После подтверждения деньги поступят получателю онлайн.

Владимир Зеленский рассказал, когда закончится эпоха бедности 

Примечание, для использования услуги требуется загрузить последнее обновление Приват24.

Отметим, на данный момент ПриватБанк занимает 1-е место по размеру общих активов (561 млрд грн) среди 73 действовавших банков в Украине.

Напомним, что ранее генеральный директор Spaitech Павел Грозов рассказал "Телеграфу" о рынке дронов в Украине и его незанятых нишах.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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ПриватБанк, Банки, Приват24.
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