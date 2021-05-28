Евро резко дешевеет: курс валют в Украине на 28 мая

На пятницу, 28 мая, Национальный банк Украины укрепил курс украинской гривни относительно доллара США, евро и польского злотого.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

В частности, доллар США опустился в цене относительно вчерашнего курса на 2 копейки и стоит 27,52 грн;

Евро потерял 9 копеек - 33,56 грн;

Польский злотый подешевел на копейку – до 7,48 грн;

Российский рубль не изменился и стоит 3,74 грн за 10 рублей.

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