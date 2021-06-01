Доллар продолжает падать, а евро перешел к росту: курс валют в Украине на первый день лета

В Национальном банке Украины сообщили, сколько будут стоить основные валюты в первый день лета.

Согласно его данным, доллар США потеряет еще 3 копейки.

В то же время евро после падения накануне, переходит к росту и добавит в стоимости 12 копеек.

Незначительные колебания в стоимости также покажут российский рубль и польский злотый.

Курс основных валют на 1 июня:

1 доллар США = 27,4674 грн;

1 евро = 33,5116 грн;

1 злотый = 7,4688 грн;

10 российских рублей = 3,7422 грн;

Полный список выглядит так:

Как сообщалось ранее, в июне доллар может подешеветь до 27,3 грн. Больше о том, чего ждать от курса валют в первый месяц лета "Телеграфу" рассказал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

А вот до конца лета доллар может подорожать до 28,40 - 28,60 гривен.