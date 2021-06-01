Доллар продолжает падать, а евро перешел к росту: курс валют в Украине на первый день лета

В Национальном банке Украины сообщили, сколько будут стоить основные валюты в первый день лета.
Согласно его данным, доллар США потеряет еще 3 копейки.
В то же время евро после падения накануне, переходит к росту и добавит в стоимости 12 копеек.
Незначительные колебания в стоимости также покажут российский рубль и польский злотый.
Курс основных валют на 1 июня:
Полный список выглядит так:
Как сообщалось ранее, в июне доллар может подешеветь до 27,3 грн. Больше о том, чего ждать от курса валют в первый месяц лета "Телеграфу" рассказал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.
А вот до конца лета доллар может подорожать до 28,40 - 28,60 гривен.