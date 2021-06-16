Доллар и евро уверенно продолжают падать: курс валют в Украине на 16 июня

На утро среды, 16 июня, доллар и евро продолжают дешеветь по отношению к украинской гривне.
Об этом свидетельствует официальный курс Нацбанка Украины, сообщает "Телеграф".
Отмечается, что в среднем доллар, евро и злотый продолжают падать в цене с прежними темпами, в то время как российский рубль остался на прежней отметке.
На сегодняшний день курс валют выглядит следующим образом:
Стоит заметить, что физические лица не могут покупать валюту по курсу НБУ, и в обменниках он будет несколько отличаться, однако, по нему можно ориентироваться в изменениях на валютном рынке.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, чего ждать от курса валют в Украине в июне.