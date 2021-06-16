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Доллар и евро уверенно продолжают падать: курс валют в Украине на 16 июня

Доллар и евро уверенно продолжают падать: курс валют в Украине на 16 июня
06:14 Сегодня Телеграф

На утро среды, 16 июня, доллар и евро продолжают дешеветь по отношению к украинской гривне.

Об этом свидетельствует официальный курс Нацбанка Украины, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что в среднем доллар, евро и злотый продолжают падать в цене с прежними темпами, в то время как российский рубль остался на прежней отметке.

На сегодняшний день курс валют выглядит следующим образом:

  • доллар стоит 26,92 гривен (-7 коп за сутки);
  • евро - 32,61 гривен (-9 коп);
  • польский злотый - 7,2 грн (-4 коп);
  • российский рубль - 37,3 копеек.

Стоит заметить, что физические лица не могут покупать валюту по курсу НБУ, и в обменниках он будет несколько отличаться, однако, по нему можно ориентироваться в изменениях на валютном рынке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, чего ждать от курса валют в Украине в июне.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Украина, Доллар, Курс гривны, Курс валют.
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