Доллар и евро уверенно продолжают падать: курс валют в Украине на 16 июня

На утро среды, 16 июня, доллар и евро продолжают дешеветь по отношению к украинской гривне.

Об этом свидетельствует официальный курс Нацбанка Украины, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что в среднем доллар, евро и злотый продолжают падать в цене с прежними темпами, в то время как российский рубль остался на прежней отметке.

На сегодняшний день курс валют выглядит следующим образом:

доллар стоит 26,92 гривен (-7 коп за сутки);

евро - 32,61 гривен (-9 коп);

польский злотый - 7,2 грн (-4 коп);

российский рубль - 37,3 копеек.

Стоит заметить, что физические лица не могут покупать валюту по курсу НБУ, и в обменниках он будет несколько отличаться, однако, по нему можно ориентироваться в изменениях на валютном рынке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, чего ждать от курса валют в Украине в июне.