Доллар растет, а евро продолжает падение: курс валют в Украине на 22 июня

Национальный банк Украины установил стоимость основных иностранных валют на вторник, 22 июня.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Согласно его информации, доллар США по сравнению с понедельником поднимется на 2 копейки, а вот евро подешевеет на целых 15 копеек.

5 копеек потеряет и польский злотый, а вот российский рубль останется практически без изменений.

Таким образом во вторник курс основных валют на межбанке будет выглядеть следующим образом:

1 доллар США = 27,1935 грн;

1 евро = 32,2882 грн;

1 злотый = 7,0949 грн;

10 рублей = 3,7571 грн.

Полный список выглядит так:

Как сообщалось ранее, в Украине намерены амнистировать теневые капиталы, тем самым позволив людям легализировать свои доходы за 5% от всей суммы. "Телеграф" разобрался с тем, что сулит подобная инициатива и какие у нее подводные камни.