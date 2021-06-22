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Доллар растет, а евро продолжает падение: курс валют в Украине на 22 июня

Доллар растет, а евро продолжает падение: курс валют в Украине на 22 июня
06:17 Сегодня Телеграф

Национальный банк Украины установил стоимость основных иностранных валют на вторник, 22 июня. 

Об этом свидетельствуют данные регулятора. 

Согласно его информации, доллар США по сравнению с понедельником поднимется на 2 копейки, а вот евро подешевеет на целых 15 копеек. 

5 копеек потеряет и польский злотый, а вот российский рубль останется практически без изменений. 

Таким образом во вторник курс основных валют на межбанке будет выглядеть следующим образом: 

  • 1 доллар США = 27,1935 грн;
  • 1 евро = 32,2882 грн; 
  • 1 злотый = 7,0949 грн;
  • 10 рублей = 3,7571 грн. 

Полный список выглядит так: 

Курс валют в Украине 22 июня

Как сообщалось ранее, в Украине намерены амнистировать теневые капиталы, тем самым позволив людям легализировать свои доходы за 5% от всей суммы. "Телеграф" разобрался с тем, что сулит подобная инициатива и какие у нее подводные камни

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Рубль, Курс валют, Злотый.
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