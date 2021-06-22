Доллар растет, а евро продолжает падение: курс валют в Украине на 22 июня

Национальный банк Украины установил стоимость основных иностранных валют на вторник, 22 июня.
Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Согласно его информации, доллар США по сравнению с понедельником поднимется на 2 копейки, а вот евро подешевеет на целых 15 копеек.
5 копеек потеряет и польский злотый, а вот российский рубль останется практически без изменений.
Таким образом во вторник курс основных валют на межбанке будет выглядеть следующим образом:
Полный список выглядит так:
Как сообщалось ранее, в Украине намерены амнистировать теневые капиталы, тем самым позволив людям легализировать свои доходы за 5% от всей суммы. "Телеграф" разобрался с тем, что сулит подобная инициатива и какие у нее подводные камни.