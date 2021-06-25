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За два дня евро сильно "набрал в весе": курс валют в Украине на 25 июня

За два дня евро сильно "набрал в весе": курс валют в Украине на 25 июня
05:48 Сегодня Телеграф

Национальный банк Украины на пятницу, 25 июня, установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 27.45 гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара вырос на 18 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем и находится выше психологической отметки 27 гривен за доллар.

Официальный курс евро 25 июня равняется 32.79 гривен. Курс евро вырос на 19 копеек и еще больше отдалился от психологической отметки 32 гривен. Отметим, что это значение курса евро является самым низким с начала 2021 года. Добавим, что евро пошел в рост последние два дня. По данным на четверг, 24 июня, евро набрал 14 копеек.

Курс валют в Украине

Эти же курсы валют будут установлены и на выходные.

Как сообщалось ранее, в 2021 году в Украине планируют увеличить прибавки к пенсиям, а также спецвыплаты для пенсионеров в возрасте старше 75 лет.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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НБУ, Курс валют, Курс доллара, Курс евро.
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