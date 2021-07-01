После стремительного обвала доллар подорожал: курс валют в Украине на 1 июля

Национальный банк Украины на четверг, 1 июля, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 27,22 гривен за доллар. Таким образом американская валюта после стремительного падения подорожала на 5 копеек.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2722,75 грн;

100 евро – 3234,63 грн;

100 российских рублей - 37,301 грн;

100 польских злотых - 715,7 грн

Как сообщалось, Нацбанк Украины продолжает осуществлять политику валютной либерализации, и уже с 30 июня доступны новые возможности.

О том, какие банки готовят к приватизации и есть ли на них покупатели, читайте в материале "Телеграфа".