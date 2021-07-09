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Стоимость евро и доллара "зависла", а британский фунт рухнул: курс валют в Украине на 9 июля

Стоимость евро и доллара "зависла", а британский фунт рухнул: курс валют в Украине на 9 июля
06:11 Сегодня Телеграф

Национальный банк Украины установил курс основных иностранных валют на пятницу, 9 июля. 

Об этом сообщается на сайте НБУ. 

Согласно данным регулятора, доллар США, в сравнении с 8 июля, потерял в стоимости 1 копейку, а евро подорожает на 2 копейки. 

На 4 копейки опустился польский злотый, вместе с тем, резко вниз пошел британский фунт стерлингов. Он за сутки потерял в стоимости целых 23 копейки. 

Таким образом, курс основных валют на 9 июля выглядит следующим образом: 

  • 1 доллар США = 27,2862 гривны;
  • 1 евро = 32,3191 гривны; 
  • 1 польский злотый = 7,1008 гривны;
  • 10 российских рублей = 3,6331 гривны;
  • 1 фунт стерлингов = 37,5335 гривны. 

Полный список выглядит вот так:

Курс валют в Украине 9 июля

Как сообщалось ранее, несмотря на то, что сейчас на улице жаркое лето, украинцам порекомендовали готовиться к зиме заранее. "Телеграф" собрал полезные лайфхаки о том, как сэкономить на отоплении во время морозов и объяснил, почему к наступлению холодов стоит начать готовиться уже сейчас. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Гривна, Евро, Доллар, Рубль, Курс валют, Злотый.
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