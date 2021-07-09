Стоимость евро и доллара "зависла", а британский фунт рухнул: курс валют в Украине на 9 июля

Национальный банк Украины установил курс основных иностранных валют на пятницу, 9 июля.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Согласно данным регулятора, доллар США, в сравнении с 8 июля, потерял в стоимости 1 копейку, а евро подорожает на 2 копейки.
На 4 копейки опустился польский злотый, вместе с тем, резко вниз пошел британский фунт стерлингов. Он за сутки потерял в стоимости целых 23 копейки.
Таким образом, курс основных валют на 9 июля выглядит следующим образом:
Полный список выглядит вот так:
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