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Доллар и евро снова просели: курс валют в Украине на 29 июля

Доллар и евро снова просели: курс валют в Украине на 29 июля
06:11 Сегодня Телеграф Телеграф

Национальный банк Украины опубликовал свежий курс валют на четверг, 29 июля. Соответствующие данные были обнародованы пресс-службой регулятора.

Согласно его данным, доллар США потерял в стоимости почти пять копеек, а евро - восемь. Кроме того, на три копейки уменьшилась стоимость польского злотого. Незначительные колебания наблюдаются в стоимости российского рубля.

Таким образом официальный курс основных валют на межбанке будет выглядеть так:

1 доллар США = 26,8628 грн;

1 евро = 31,7021 грн;

1 злотый = 6,8959 грн;

10 рублей = 3,6529 грн;

Полный список выглядит следующим образом:

 

Напомним, гривна продолжает укрепление уже несколько дней подряд. Поскольку за предыдущие сутки доллар США потерял в стоимости 7 копеек, а основная валюта Евросоюза около трех.

Как сообщал "Телеграф", украинцам предрекли рост зарплат на 30%. Так, в бюджетной декларации на 2022-2024 годы в Украине прогнозируется средняя заработная плата в размере 15258 гривен. Тогда как эксперты заявили, что в 2021 году стоит ожидать роста цен не менее чем на 10%.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
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Все по теме:

Гривна, Евро, Доллар, Рубль, Курс валют, Злотый.
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