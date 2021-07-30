Скачать
Пятница, 30.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Пиррова победа Киры Рудик: съезд "Голоса" показал, какое будущее ждет эту партию
Пиррова победа Киры Рудик: съезд "Голоса" показал, какое будущее ждет эту партию
В Офисе президента - негативная обстановка на грани истерики: политический психолог о последних заявлениях членов Зе-команды
В Офисе президента - негативная обстановка на грани истерики: политический психолог о последних заявлениях членов Зе-команды
Путин приготовил сценарии нового вторжения в Украину: насколько велика угроза?
Путин приготовил сценарии нового вторжения в Украину: насколько велика угроза?
Итоги дня 29 июля: съезд партии "Голос", лесные пожары в Турции и убийство девочки под Харьковом
Итоги дня 29 июля: съезд партии "Голос", лесные пожары в Турции и убийство девочки под Харьковом

Евро и доллар подорожали: курс валют в Украине на 30 июля

Евро и доллар подорожали: курс валют в Украине на 30 июля
06:31 Сегодня Телеграф

Национальный банк Украины опубликовал свежий курс валют на пятницу, 30 июля. Соответствующие данные были обнародованы пресс-службой регулятора.

Согласно его данным, доллар США прибавил в стоимости две копейки. Тогда как главная валюта Евросоюза евро подорожала существенно - на 22 копейки. Кроме того, почти на восемь копеек выросла стоимость польского злотого. Некоторые колебания наблюдаются и в стоимости российского рубля, который вырос почти на две копейки.

Таким образом официальный курс основных валют на межбанке будет выглядеть так:

1 доллар США = 26,8867 грн;

1 евро = 31,9239 грн;

1 злотый = 6,9734 грн;

10 рублей = 3,6696 грн;

Полный список выглядит следующим образом:

 

Напомним, гривна укреплялась несколько дней подряд. В частности за предыдущие сутки доллар США потерял в стоимости почти пять копеек, а евро - восемь. Кроме того, за прошлый день на три копейки уменьшилась и стоимость польского злотого.

Как сообщал "Телеграф" ранее, автогаз побил исторический рекорд стоимости в Украине. Прежде всего это объясняют падением сразу на 28% - до 13,7 тыс. тонн импорта сжиженного газа из Беларуси, вызванного "войной" санкций между Украиной и Беларусью, которая началась в мае.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
Просмотры: 175

Все по теме:

Гривна, Евро, Доллар, Рубль, Курс валют, Злотый.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Офисе президента - негативная обстановка на грани истерики: политический психолог о последних заявлениях членов Зе-команды
02 Агрессивный, выбрасывал котов в туалет: что известно о подростке, сознавшемся в убийстве 6-летней девочки под Харьковом
03 Отдых окончен: в Турции масштабные лесные пожары добрались до прибережных отелей (фото, видео)
04 В Карпатах молния ударила сразу в трёх туристов: в каком они состоянии (фото)
05 "Пантера сидела у мужчины на голове": в зоопарке под Полтавой произошло ЧП
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги съезда партии &quot;Голос&quot;: Рудик сохранила свой пост, а семь нардепов - исключены
Итоги съезда партии "Голос": Рудик сохранила свой пост, а семь нардепов - исключены
&quot;Пантера сидела у мужчины на голове&quot;: в зоопарке под Полтавой произошло ЧП
"Пантера сидела у мужчины на голове": в зоопарке под Полтавой произошло ЧП
Высказывание Арахамии о шантаже и ядерном оружии взорвало сеть: подборка мемов и фотожаб
Высказывание Арахамии о шантаже и ядерном оружии взорвало сеть: подборка мемов и фотожаб
Умер в свой день рождения: поход к стоматологу закончился для винничанина трагедией
Умер в свой день рождения: поход к стоматологу закончился для винничанина трагедией
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь