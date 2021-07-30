Евро и доллар подорожали: курс валют в Украине на 30 июля

Национальный банк Украины опубликовал свежий курс валют на пятницу, 30 июля. Соответствующие данные были обнародованы пресс-службой регулятора.

Согласно его данным, доллар США прибавил в стоимости две копейки. Тогда как главная валюта Евросоюза евро подорожала существенно - на 22 копейки. Кроме того, почти на восемь копеек выросла стоимость польского злотого. Некоторые колебания наблюдаются и в стоимости российского рубля, который вырос почти на две копейки.

Таким образом официальный курс основных валют на межбанке будет выглядеть так:

1 доллар США = 26,8867 грн;

1 евро = 31,9239 грн;

1 злотый = 6,9734 грн;

10 рублей = 3,6696 грн;

Полный список выглядит следующим образом:

Напомним, гривна укреплялась несколько дней подряд. В частности за предыдущие сутки доллар США потерял в стоимости почти пять копеек, а евро - восемь. Кроме того, за прошлый день на три копейки уменьшилась и стоимость польского злотого.

Как сообщал "Телеграф" ранее, автогаз побил исторический рекорд стоимости в Украине. Прежде всего это объясняют падением сразу на 28% - до 13,7 тыс. тонн импорта сжиженного газа из Беларуси, вызванного "войной" санкций между Украиной и Беларусью, которая началась в мае.