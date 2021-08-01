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В Нафтогазе рассказали, как можно снизить цены на газ для украинцев
В Нафтогазе рассказали, как можно снизить цены на газ для украинцев
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В Нафтогазе рассказали, как можно снизить цены на газ для украинцев

В Нафтогазе рассказали, как можно снизить цены на газ для украинцев
20:08 Сегодня Телеграф

Глава НАК "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал условия, которые позволят снизить цены на газ в Украине.

Об этом он сказал в субботнем интервью, для "Радио Свобода".

По словам Витренко, можно уменьшить цену газа для населения с рекордных 15-ти гривен до 11-12 грн за кубометр. Для этого необходимо, чтобы в Украине было больше газа, чем она использует. Также возможны варианты, при которых газ из Центральной Азии шел в Европу через Украину, либо же в случае, если кроме российского газа в страну будет поставляться газ с Ближнего Востока.

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При этом глава Нафтогаза констатировал, что на данный момент самый простой с точки зрения технической реализации вариант - поставки газа из Центральной Азии в Европу – не реализуем, так как Россия блокирует такие поставки.

"Чтобы Украина была таким настоящим физическим хабом - это тоже то, над чем мы работаем", - заверил глава НАК.

Напомним, что изменения в тарифах на газ вступили в силу с 1 августа, вместе в тем начали свою роботу еще несколько нововведений, таких как новая дорожная разметка для велосипедов и мотоциклов, а также приложение в телефоне вместо фискального чека.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 372

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Газ, Цена, Юрий Витренко, Нафтогаз Украині.
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