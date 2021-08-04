На валютном рынке "затишье": курс валют в Украине на 4 августа

Национальный банк Украины обнародовал свежий курс валют на среду, 4 августа.
Соответствующие данные, обнародованы пресс-службой регулятора.
Как следует из информации НБУ, за прошедшие сутки на валютном рынке не произошло каких-либо заметных скачков в стоимости доллара и евро. Также свои позиции держит польский злотый и российский рубль.
Лишь британский фунт стерлингов, после резкого падения накануне, поднялся к гривне на 6 копеек.
Таким образом курс основных валют в среду выглядит следующим образом:
Полный список выглядит так:
Как сообщалось ранее, Международный валютный фонд решил выделить значительную денежную сумму для помощи бедным странам, пострадавшим от пандемии коронавируса. В списке получателей находится и Украина. Таким образом, ко Дню Независимости наша страна получит "подарок" от МВФ в размере 2,7 миллиардов долларов.
Политтехнолог Борис Тизенгаузен прокомментировал эту новость "Телеграфу" и рассказал, что такой жест значит для Украины.