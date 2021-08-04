На валютном рынке "затишье": курс валют в Украине на 4 августа

Национальный банк Украины обнародовал свежий курс валют на среду, 4 августа.

Соответствующие данные, обнародованы пресс-службой регулятора.

Как следует из информации НБУ, за прошедшие сутки на валютном рынке не произошло каких-либо заметных скачков в стоимости доллара и евро. Также свои позиции держит польский злотый и российский рубль.

Лишь британский фунт стерлингов, после резкого падения накануне, поднялся к гривне на 6 копеек.

Таким образом курс основных валют в среду выглядит следующим образом:

1 доллар США = 26,8411 грн;

1 евро = 31,8913 грн;

1 злотый = 7,0006 грн;

10 рублей = 3,6761 грн;

1 фунт стерлингов = 37,3574 грн.

Полный список выглядит так:

Как сообщалось ранее, Международный валютный фонд решил выделить значительную денежную сумму для помощи бедным странам, пострадавшим от пандемии коронавируса. В списке получателей находится и Украина. Таким образом, ко Дню Независимости наша страна получит "подарок" от МВФ в размере 2,7 миллиардов долларов.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен прокомментировал эту новость "Телеграфу" и рассказал, что такой жест значит для Украины.